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Чекати довелося три роки: волинським громадам передали обіцяну землю

Чекати довелося три роки: волинським громадам передали обіцяну землю
Об’єднані територіальні громади Волині, що були створені ще в 2016-2017 роках, нарешті отримали від держави обіцяну землю.

Про це у фейсбуці повідомив голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко.

4 грудня Головне управління Держгеокадастру у Волинській області за участі заступника голови Держгекадастру України Івана Смілого, передало 11 територіальним громадам 34 тисячі 717 гектарів земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.

Три роки передачі земель чекали Вишнівська (4536,23 га), Любешівська – (7225,83 га), Любомльська – (3811,64 га), Прилісненська (2406,23 га) територіальні громади.

"Попри обіцянки уряду та Держгеокадастру, щодо передачі їм земель одразу після об‘єднання, у 2018-2019 роках, вони так і залишилися без землі. Сьогодні ситуація змінилася у них і змінюється по всій країні. Всім противникам земельної реформи хочу пояснити наступне: повернення земель народу процес незворотній. Законопроекти 2194 і 2195 будуть прийняті найближчим часом", - написав Лещенко.

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Теги: громади, земля, Волинь
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