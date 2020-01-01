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Невеликі ялинки і компактні тролейбуси: яким був центр Луцька 40 років тому

Невеликі ялинки і компактні тролейбуси: яким був центр Луцька 40 років тому
Луцький фотограф Віктор Чухрай поділився ретросвітлиною центру Луцька.

Фото він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Морозно. Зверніть увагу на ялинки перед універмагом - вони ще такі манюні...І транспорт такий уже не ходить...

Ех, якось так швидко плине час...", - підписав слайд Віктор Чухрай.

Світлина зроблена 40 років тому - у 1980 році.
Невеликі ялинки і компактні тролейбуси: яким був центр Луцька 40 років тому

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Теги: ретрофото, ЦУМ
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