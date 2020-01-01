Невеликі ялинки і компактні тролейбуси: яким був центр Луцька 40 років тому

Віктор Чухрай поділився ретросвітлиною центру Луцька.



Фото він опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.



"Морозно. Зверніть увагу на ялинки перед універмагом - вони ще такі манюні...І транспорт такий уже не ходить...



Ех, якось так швидко плине час...", - підписав слайд Віктор Чухрай.



Світлина зроблена 40 років тому - у 1980 році.



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