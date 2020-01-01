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Скільки волинських сімей, де один із батьків є підприємцем, отримали допомогу під час карантину

Скільки волинських сімей, де один із батьків є підприємцем, отримали допомогу під час карантину
У період з травня по серпень 2020 року допомогу на дітей віком до 10-ти років отримали майже 3,1 тисячі волинських сімей, де один із батьків є фізичною особою‒підприємцем, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої чи другої групи платників єдиного податку.

Про це повідомляє департамент соціального захисту населення Волинської ОДА у фейсбуці.

Загальна сума виплати становила 33,9 мільйона гривень. Нагадаємо, 25 листопада 2020 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1171 „Деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям”. Постанова № 1171 передбачає відновлення програми виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку на період з 01 листопада до 31 грудня поточного року, зокрема:
- продовження виплати допомоги на дітей особам, які її отримували у травні – серпні 2020 року, без подання нової заяви та необхідних документів;
- призначення та виплату допомоги на дітей особам, які звернуться за її призначенням із заявою та необхідними документами до 15 грудня 2020 року.

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Теги: допомога, гроші
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