Скільки волинських сімей, де один із батьків є підприємцем, отримали допомогу під час карантину
Сьогодні, 15:39
У період з травня по серпень 2020 року допомогу на дітей віком до 10-ти років отримали майже 3,1 тисячі волинських сімей, де один із батьків є фізичною особою‒підприємцем, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої чи другої групи платників єдиного податку.
Про це повідомляє департамент соціального захисту населення Волинської ОДА у фейсбуці.
Загальна сума виплати становила 33,9 мільйона гривень. Нагадаємо, 25 листопада 2020 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1171 „Деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям”. Постанова № 1171 передбачає відновлення програми виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку на період з 01 листопада до 31 грудня поточного року, зокрема:
- продовження виплати допомоги на дітей особам, які її отримували у травні – серпні 2020 року, без подання нової заяви та необхідних документів;
- призначення та виплату допомоги на дітей особам, які звернуться за її призначенням із заявою та необхідними документами до 15 грудня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє департамент соціального захисту населення Волинської ОДА у фейсбуці.
Загальна сума виплати становила 33,9 мільйона гривень. Нагадаємо, 25 листопада 2020 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 1171 „Деякі питання виплати соціальної допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям”. Постанова № 1171 передбачає відновлення програми виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку на період з 01 листопада до 31 грудня поточного року, зокрема:
- продовження виплати допомоги на дітей особам, які її отримували у травні – серпні 2020 року, без подання нової заяви та необхідних документів;
- призначення та виплату допомоги на дітей особам, які звернуться за її призначенням із заявою та необхідними документами до 15 грудня 2020 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки волинських сімей, де один із батьків є підприємцем, отримали допомогу під час карантину
Сьогодні, 15:39
Луцьким кликунам обрали імена
Сьогодні, 14:39
Зеленський присвоїв українським бригадам нові назви, серед них – «Галицько-Волинська»
Сьогодні, 14:04
Коли у Луцьку відремонтують 13-ту школу і РАЦС
Сьогодні, 13:12