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Луцьким кликунам обрали імена

Луцьким кликунам обрали імена
У Луцьку скульптурам кликуна обрали імена за допомогою челенджу. Коли однакове ім'я пропонували кілька людей, переможцем визначали того, хто зробив це першим.

Про це йдеться на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці.

Кликун на Палаці культури міста називатиметься Музика. Кликун з короною біля Луцького замку — Стефан (з давньогрецької "Корона"). Кликун біля залізничного вокзалу — Зустрічайко.
Кликун у Луцькому зоопарку — Франьо (від Франциска Ассізького, який знав мову тварин).
Кликун біля Центру туристичної інформації та послуг — Провідник.
Кликун біля міської ради — Ключник.
Кликун біля будинку скульптора Миколи Голованя — Микитович.
Кликун біля кав'ярні “Золотий дукат” — Кавус.
Кликун на флюгері Владичої вежі Луцького замку — Вертун.
Кликун на сонячному годиннику — Зірко.
Кликуни з кахлею біля Луцького замку - Вартко і Вартко.

Також у місті сподіваються, що знайдуться викрадені кликуни Книжко і Братко.

Неповторний кликун, який сурмить з В`їзної вежі Луцького замку, - Андрій Єдинак.

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Теги: кликуни, імена, Луцьк
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