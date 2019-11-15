Луцьким кликунам обрали імена

У Луцьку скульптурам кликуна обрали імена за допомогою челенджу. Коли однакове ім'я пропонували кілька людей, переможцем визначали того, хто зробив це першим.Про це йдеться на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці.Кликун на Палаці культури міста називатиметься Музика. Кликун з короною біля Луцького замку — Стефан (з давньогрецької "Корона"). Кликун біля залізничного вокзалу — Зустрічайко.Кликун у Луцькому зоопарку — Франьо (від Франциска Ассізького, який знав мову тварин).Кликун біля Центру туристичної інформації та послуг — Провідник.Кликун біля міської ради — Ключник.Кликун біля будинку скульптора Миколи Голованя — Микитович.Кликун біля кав'ярні “Золотий дукат” — Кавус.Кликун на флюгері Владичої вежі Луцького замку — Вертун.Кликун на сонячному годиннику — Зірко.Кликуни з кахлею біля Луцького замку - Вартко і Вартко.Також у місті сподіваються, що знайдуться викрадені кликуни Книжко і Братко.Неповторний кликун, який сурмить з В`їзної вежі Луцького замку, - Андрій Єдинак.