Луцьким кликунам обрали імена
Сьогодні, 14:39
У Луцьку скульптурам кликуна обрали імена за допомогою челенджу. Коли однакове ім'я пропонували кілька людей, переможцем визначали того, хто зробив це першим.
Про це йдеться на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці.
Кликун на Палаці культури міста називатиметься Музика. Кликун з короною біля Луцького замку — Стефан (з давньогрецької "Корона"). Кликун біля залізничного вокзалу — Зустрічайко.
Кликун у Луцькому зоопарку — Франьо (від Франциска Ассізького, який знав мову тварин).
Кликун біля Центру туристичної інформації та послуг — Провідник.
Кликун біля міської ради — Ключник.
Кликун біля будинку скульптора Миколи Голованя — Микитович.
Кликун біля кав'ярні “Золотий дукат” — Кавус.
Кликун на флюгері Владичої вежі Луцького замку — Вертун.
Кликун на сонячному годиннику — Зірко.
Кликуни з кахлею біля Луцького замку - Вартко і Вартко.
Також у місті сподіваються, що знайдуться викрадені кликуни Книжко і Братко.
Неповторний кликун, який сурмить з В`їзної вежі Луцького замку, - Андрій Єдинак.
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Про це йдеться на сторінці "Луцьк - приємне відкриття" у фейсбуці.
Кликун на Палаці культури міста називатиметься Музика. Кликун з короною біля Луцького замку — Стефан (з давньогрецької "Корона"). Кликун біля залізничного вокзалу — Зустрічайко.
Кликун у Луцькому зоопарку — Франьо (від Франциска Ассізького, який знав мову тварин).
Кликун біля Центру туристичної інформації та послуг — Провідник.
Кликун біля міської ради — Ключник.
Кликун біля будинку скульптора Миколи Голованя — Микитович.
Кликун біля кав'ярні “Золотий дукат” — Кавус.
Кликун на флюгері Владичої вежі Луцького замку — Вертун.
Кликун на сонячному годиннику — Зірко.
Кликуни з кахлею біля Луцького замку - Вартко і Вартко.
Також у місті сподіваються, що знайдуться викрадені кликуни Книжко і Братко.
Неповторний кликун, який сурмить з В`їзної вежі Луцького замку, - Андрій Єдинак.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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