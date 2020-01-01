вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Коли у Луцьку відремонтують 13-ту школу і РАЦС

Коли у Луцьку відремонтують 13-ту школу і РАЦС
Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів, що ремонтувати 13-ту школу і реставрувати РАЦС можуть почати вже наступного року.

Усе залежить від того, чи держава погодиться співфінансувати такі дороговартісні проєкти, про це йшлося в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі.

«Триває засідання Державного фонду регіонального розвитку у Волинській області. Є спеціально створена комісія. Ми подали проєкт 13 школи на розгляд, аби його профінансували частково за державний кошт», – зазначив міський голова.

Така сама ситуація із Палацом урочистих подій, адже його реконструкція коштує мільйони гривень, а місто стільки грошей зараз виділити не може. Тим більше, що йдеться про капітальний ремонт та про переобладнання частини приміщення у ЦНАП.

Розгляд заявок триватиме до 15 грудня, тому вже до кінця року буде відомо, чи вже наступного року почнеться реалізація цих проєктів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ремонт, РАЦС, 13 школа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли у Луцьку відремонтують 13-ту школу і РАЦС
Сьогодні, 13:12
Смертельне застілля: в Одесі іноземець отруїв знайомих, одна людина померла
Сьогодні, 12:27
Не примушуйте малюка «щось трошки з’їсти»: луцька сімейна лікарка – про годування дітей під час хвороби
Сьогодні, 11:45
Три смерті і 226 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 грудня
Сьогодні, 11:08
З'явилося відео моторошної смертельної аварії на Волині за участі вантажівки та легковика
Сьогодні, 10:52
Схожі новини
Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору Відклали на невизначений термін: у Луцькраді відповіли на звернення щодо ремонту «аварійного» двору
30 листопад, 13:00
Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень
07 листопад, 16:58
Дитячі споруди – в аварійному стані: лучани просять відремонтувати двір на Декабристів-Захарова Дитячі споруди – в аварійному стані: лучани просять відремонтувати двір на Декабристів-Захарова
06 листопад, 17:11
У Луцьку відремонтують одну з вулиць У Луцьку відремонтують одну з вулиць
27 жовтень, 15:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли у Луцьку відремонтують 13-ту школу і РАЦС
Сьогодні, 13:12
 0
Смертельне застілля: в Одесі іноземець отруїв знайомих, одна людина померла
Сьогодні, 12:27
 0
Не примушуйте малюка «щось трошки з’їсти»: луцька сімейна лікарка – про годування дітей під час хвороби
Сьогодні, 11:45
 0
Три смерті і 226 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 грудня
Сьогодні, 11:08
 0
З'явилося відео моторошної смертельної аварії на Волині за участі вантажівки та легковика
Сьогодні, 10:52
 0
Медіа
відео
1/8