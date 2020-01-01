Коли у Луцьку відремонтують 13-ту школу і РАЦС

Ігор Поліщук розповів, що ремонтувати 13-ту школу і реставрувати РАЦС можуть почати вже наступного року.



Усе залежить від того, чи держава погодиться співфінансувати такі дороговартісні проєкти, про це йшлося в ефірі програми «Актуально» на



«Триває засідання Державного фонду регіонального розвитку у Волинській області. Є спеціально створена комісія. Ми подали проєкт 13 школи на розгляд, аби його профінансували частково за державний кошт», – зазначив міський голова.



Така сама ситуація із Палацом урочистих подій, адже його реконструкція коштує мільйони гривень, а місто стільки грошей зараз виділити не може. Тим більше, що йдеться про капітальний ремонт та про переобладнання частини приміщення у ЦНАП.



Розгляд заявок триватиме до 15 грудня, тому вже до кінця року буде відомо, чи вже наступного року почнеться реалізація цих проєктів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський голова Луцькарозповів, що ремонтувати 13-ту школу і реставрувати РАЦС можуть почати вже наступного року.Усе залежить від того, чи держава погодиться співфінансувати такі дороговартісні проєкти, про це йшлося в ефірі програми «Актуально» на 12 каналі «Триває засідання Державного фонду регіонального розвитку у Волинській області. Є спеціально створена комісія. Ми подали проєкт 13 школи на розгляд, аби його профінансували частково за державний кошт», – зазначив міський голова.Така сама ситуація із Палацом урочистих подій, адже його реконструкція коштує мільйони гривень, а місто стільки грошей зараз виділити не може. Тим більше, що йдеться про капітальний ремонт та про переобладнання частини приміщення у ЦНАП.Розгляд заявок триватиме до 15 грудня, тому вже до кінця року буде відомо, чи вже наступного року почнеться реалізація цих проєктів.

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