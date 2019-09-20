Смертельне застілля: в Одесі іноземець отруїв знайомих, одна людина померла

В Одесі 33-річний чоловік отруїв подружню пару і жінку, які запросили його в гості. Після цього він викрав в них прикраси і цінне майно.Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.Як виявилося, уродженця однієї з країн Закавказзя минулого місяця суд відпустив під цілодобовий домашній арешт за майнові злочини.Наразі іноземця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Відомо, що подружня пара запросила до себе додому подругу та знайомого, щоб їх познайомити. Під час застілля компанія вживала алкоголь, який приніс із собою гість.Зі слів жінок, згодом їх почало хилити в сон, а прокинувшись вранці з відчуттям нездужання, вони побачили тіло господаря оселі. Гостя в квартирі не було, а разом з ним зникли три мобільних телефони, золоті прикраси, гроші та банківські картки.Чоловіка затримали у орендованій ним квартирі. Там же знайшли і викрадені прикраси. Місце знаходження решти майна ще встановлюється.Поліцейські кваліфікували дії іноземця як розбій та умисне вбивство з корисливих мотивів. Причину смерті господаря житла встановлять після судмедекспертизи. Щоб знайти в організмі постраждалих отруйні речовини, у них відібрали біологічні зразки.