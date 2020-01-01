Три смерті і 226 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 грудня
Сьогодні, 11:08
За минулу добу на Волині зареєстрували 226 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ОДА.
Зокрема, нових недужих виявили:
м. Луцьк – 86,
м. Нововолинськ – 15,
м.Володимир-Волинський - 18
Володимир-Волинський район – 7,
Горохівський район –2,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район – 9,
м.Ковель – 23,
Ковельський район – 8,
Локачинський район - 5,
Любешівський район – 6,
Луцький район – 39,
Ратнівський район – 5.
Усього станом на 6 грудня в області зареєстрували 26 019 випадків.
Одужали– 18 757 (за останню добу - 164).
Летальні випадки– 454 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Любешівський район – 1, Горохівський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили 602 особи.
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Про це повідомляє ОДА.
Зокрема, нових недужих виявили:
м. Луцьк – 86,
м. Нововолинськ – 15,
м.Володимир-Волинський - 18
Володимир-Волинський район – 7,
Горохівський район –2,
Іваничівський район – 3,
Ківерцівський район – 9,
м.Ковель – 23,
Ковельський район – 8,
Локачинський район - 5,
Любешівський район – 6,
Луцький район – 39,
Ратнівський район – 5.
Усього станом на 6 грудня в області зареєстрували 26 019 випадків.
Одужали– 18 757 (за останню добу - 164).
Летальні випадки– 454 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Любешівський район – 1, Горохівський район - 1).
Методом ПЛР за минулу добу обстежили 602 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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