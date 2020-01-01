Три смерті і 226 нових хворих: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 6 грудня





Про це повідомляє ОДА.



Зокрема, нових недужих виявили:

м. Луцьк – 86,

м. Нововолинськ – 15,

м.Володимир-Волинський - 18

Володимир-Волинський район – 7,

Горохівський район –2,

Іваничівський район – 3,

Ківерцівський район – 9,

м.Ковель – 23,

Ковельський район – 8,

Локачинський район - 5,

Любешівський район – 6,

Луцький район – 39,

Ратнівський район – 5.



Усього станом на 6 грудня в області зареєстрували 26 019 випадків.

Одужали– 18 757 (за останню добу - 164).



Летальні випадки– 454 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Любешівський район – 1, Горохівський район - 1).



Методом ПЛР за минулу добу обстежили 602 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 226 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ОДА.Зокрема, нових недужих виявили:м. Луцьк – 86,м. Нововолинськ – 15,м.Володимир-Волинський - 18Володимир-Волинський район – 7,Горохівський район –2,Іваничівський район – 3,Ківерцівський район – 9,м.Ковель – 23,Ковельський район – 8,Локачинський район - 5,Любешівський район – 6,Луцький район – 39,Ратнівський район – 5.Усього станом на 6 грудня в області зареєстрували 26 019 випадків.Одужали– 18 757 (за останню добу - 164).Летальні випадки– 454 (за останню добу – 3 : м.Луцьк – 1, Любешівський район – 1, Горохівський район - 1).Методом ПЛР за минулу добу обстежили 602 особи.

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