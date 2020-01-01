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Зеленський присвоїв українським бригадам нові назви, серед них – «Галицько-Волинська»

Зеленський присвоїв українським бригадам нові назви, серед них – «Галицько-Волинська»
В українській армії кілька бригад отримали нові найменування.

Почесні назви присвоїли бригадам до Дня Збройних сил України, про що свідчать укази президента Володимира Зеленського.

Так, 44 окремій артилерійській бригаді Сухопутних військ присвоїли найменування "імені гетьмана Данила Апостола". Відтепер бригада називатиметься 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ ЗСУ.

18 бригада армійської авіації отримала ймення "імені Ігоря Сікорського".

27 реактивна артбригада – "імені кошового отамана Петра Калнишевського".

До слова, 12 окрема бригада армійської авіації тепер матиме найменування "імені генерал-хорунжого Віктора Павленка",
1 радіотехнічна бригада Повітряних сил – почесне найменування "Галицько-Волинська".

Також 169 навчальному центру Сухопутних військ присвоїли найменування "імені князя Ярослава Мудрого".


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Теги: ЗСУ, назви, бригади
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