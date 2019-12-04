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На Волині жорстоко вбили чоловіка

На Волині жорстоко вбили чоловіка
Більше доби працювали різні служби та підрозділи волинської поліції, аби за гарячими слідами розкрити гучне вбивство у Нововолинську, яке трапилось увечері, 4 грудня.

Особу вбивці швидко встановили, інформує ГУНП в області.

Тіло 59-річного жителя Нововолинська у власній квартирі виявив його товариш вчора, 5 грудня, близько 10-ї години ранку: чоловік з численними ранами голови лежав на дивані без ознак життя. Заявник відразу ж викликав поліцію та швидку.

На місце події прибули працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП, особовий склад Нововолинського відділення поліції та інші підрозділи.

Встановили, що потерпілий, ймовірно, помер від ушкоджень в голову. З місця події поліцейські вилучили всі речові докази.

Оперативники та слідчі напружено і злагоджено працювали більше 27 годин, отримали попередні результати судово-медичної експертизи, опитали можливих свідків та очевидців, переглянули відео з камер спостереження в місті.

Завдяки вжитим спільним заходам та чіткій координації зусиль, провівши ряд розшукових та слідчих дій, правоохоронці з’ясували, що до вбивства громадянина причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше уже мав проблеми з законом.

«Метою скоєння злочину стала, очевидно, нажива з корисливих мотивів, адже він намагався заволодіти майном, грошовими коштами і телефоном померлого, - це поліція ще з’ясовує. Нині зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У справі триває досудове розслідування, розпочате за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з корисливих мотивів», - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

За скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

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Теги: вбивство, Нововолинськ
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