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У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО

У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО
На автодорозі у селі Княгининок Луцького району сталась смертельна аварія.

Трагедія трапилась ввечері 6 грудня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Луцьк.

Зіткнулися автобус Еталон та легковик Skoda. За попередньою інформацією, одна людина загинула.

На місці події працювали медики та поліція. Деякий час рух дорогою був неможливий.

У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО
У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО
У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО
У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО

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Теги: Княгининок, аварія, автобус, поліція, дорога
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Коментарі 1
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Люди моліться господу нашому всемогутньому, то і аварій менше буде! А в місті цієї смертельної автотрощі треба збудувати церкву.
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