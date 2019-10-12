У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО





Трагедія трапилась ввечері 6 грудня. Про це з місця події повідомив кореспондент



Зіткнулися автобус Еталон та легковик Skoda. За попередньою інформацією, одна людина загинула.



На місці події працювали медики та поліція. Деякий час рух дорогою був неможливий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Княгининок Луцького району сталась смертельна аварія.Трагедія трапилась ввечері 6 грудня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Луцьк Зіткнулися автобус Еталон та легковик Skoda. За попередньою інформацією, одна людина загинула.На місці події працювали медики та поліція. Деякий час рух дорогою був неможливий.

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