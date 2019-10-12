У селі під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО
Сьогодні, 20:18
На автодорозі у селі Княгининок Луцького району сталась смертельна аварія.
Трагедія трапилась ввечері 6 грудня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Луцьк.
Зіткнулися автобус Еталон та легковик Skoda. За попередньою інформацією, одна людина загинула.
На місці події працювали медики та поліція. Деякий час рух дорогою був неможливий.
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Трагедія трапилась ввечері 6 грудня. Про це з місця події повідомив кореспондент Район.Луцьк.
Зіткнулися автобус Еталон та легковик Skoda. За попередньою інформацією, одна людина загинула.
На місці події працювали медики та поліція. Деякий час рух дорогою був неможливий.
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Коментарі 1
Люди моліться господу нашому всемогутньому, то і аварій менше буде! А в місті цієї смертельної автотрощі треба збудувати церкву.
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