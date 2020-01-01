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На Волині судили чоловіка, бо самотужки облаштував заїзд до будинку

На Волині судили чоловіка, бо самотужки облаштував заїзд до будинку
Чоловік, який мешкає на вулиці Володимирській у Ковелі, покрив асфальтовану дорогу бетонною сумішшю, чим порушив Правила дорожнього руху.

Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували до суду, пише Ковель медіа.

На судовому засіданні ковельчанин не визнав своєї провини і пояснив, що через облаштування зупинки біля його будинку та встановлення бордюрів висотою 15 см, він не може заїхати машиною у власне подвір’я. Додав, що звертався у Ковельську міську раду, коли ставили зупинку, проте на його заяву ніяк не відреагували.

Ковельський міськрайонний суд обмежився щодо чоловіка усним зауваженням.

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Теги: заїзд, асфальт, бетонна суміш, ремонт, суд
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