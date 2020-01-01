На Волині судили чоловіка, бо самотужки облаштував заїзд до будинку





Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували до суду, пише



На судовому засіданні ковельчанин не визнав своєї провини і пояснив, що через облаштування зупинки біля його будинку та встановлення бордюрів висотою 15 см, він не може заїхати машиною у власне подвір’я. Додав, що звертався у Ковельську міську раду, коли ставили зупинку, проте на його заяву ніяк не відреагували.



Ковельський міськрайонний суд обмежився щодо чоловіка усним зауваженням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який мешкає на вулиці Володимирській у Ковелі, покрив асфальтовану дорогу бетонною сумішшю, чим порушив Правила дорожнього руху.Правоохоронці склали на нього адміністративний протокол і скерували до суду, пише Ковель медіа На судовому засіданні ковельчанин не визнав своєї провини і пояснив, що через облаштування зупинки біля його будинку та встановлення бордюрів висотою 15 см, він не може заїхати машиною у власне подвір’я. Додав, що звертався у Ковельську міську раду, коли ставили зупинку, проте на його заяву ніяк не відреагували.Ковельський міськрайонний суд обмежився щодо чоловіка усним зауваженням.

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