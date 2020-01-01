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Найвищий ступінь захисту для медиків: у Черкасах шиють костюми з унікальних тканин

Найвищий ступінь захисту для медиків: у Черкасах шиють костюми з унікальних тканин
Пандемія – виклик для вітчизняного бізнесу і підприємств. Криза, карантин – змушують зачинятися і перепрофільовуватися. Як от, наприклад, зробили на Черкаському шовковому комбінаті.

Нині тут шиють захисні костюми для медиків з унікальної тканини, яка має найвищий ступінь захисту і сертифікована австрійською лабораторією. Про це йдеться в сюжеті Фактів.

Її склад і секрети виготовлення на підприємстві не розголошують. Виріб запатентований, як тканина з медичним мембранним покриттям, яка захищає не лише від вірусів, а й має бактеріологічний захист.

З цієї тканини вже виготовили майже тисячу костюмів. Собівартість одного 1200-1300 грн. Ці костюми і комбінезони витримують півсотні циклів прання і не втрачають своїх властивостей.

Частину пошитих костюмів з цієї тканини, як експеримент, віддали медикам швидкої допомоги і міської інфекційної лікарні Черкас.

На шовковому комбінаті нині збирають відгуки медиків. За місяць тут можуть виготовити понад 200 тис. метрів спецтканини, а це 50 тис. костюмів. За потреби підприємство може працювати у три зміни і без вихідних, аби захистити українських лікарів.


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Теги: тканина, костюми, медики, захист, комбінат
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