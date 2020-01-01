Люди опікуються птахом: на ставку у Луцьку оселився лебідь. ВІДЕО
06 грудень, 22:41
Лебідь із пошкодженим крилом плаває у Луцьку на Омелянівських ставках. Місцеві жителі звернулися до екологічної інспекції з проханням допомогти птахові.
На ставку лебідь зимує другий рік поспіль, - розповіла Суспільному лучанка Христина Кирушок. Жінка живе неподалік і часто підгодовує птаха.
Лебідь людей не боїться. Цього року ставок ще не замерзав і птах може плавати. Торік, розповідає жінка: місцеві рибалки спеціально для травмованого лебедя вирубували ополонки.
Самостійно злетіти птах не може. Аби допомогти лебедю – місцеві жителі розмістили відео у соціальній мережі, звернулися до екологічної інспекції. Заступник начальника відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета розповідає, що птаха вже оглянули. Каже: загрози його життю немає.
"Виїжджали ми на територію ставка. Доволі він вгодований нашими мешканцями. Нормально він себе почуває. Ніяких пошкоджень на його тілі немає. Єдине, швидше за все це вроджена вада - дві пір’їни ростуть вбік", - розповів Олег Галета.
Місцевим еколог радить - багато не годувати птаха. Надмірне харчування погано впливає на печінку лебедя. З його слів, птах не полишає ставок на зиму саме через те, що його постійно годують.
Зі слів заступника начальника відділу екології Луцькради, за птахом спостерігатимуть. Якщо лід цієї зими скує весь ставок, розглядатимуть питання про тимчасове прилаштування лебедя до місцевого звіринця.
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На ставку лебідь зимує другий рік поспіль, - розповіла Суспільному лучанка Христина Кирушок. Жінка живе неподалік і часто підгодовує птаха.
Лебідь людей не боїться. Цього року ставок ще не замерзав і птах може плавати. Торік, розповідає жінка: місцеві рибалки спеціально для травмованого лебедя вирубували ополонки.
Самостійно злетіти птах не може. Аби допомогти лебедю – місцеві жителі розмістили відео у соціальній мережі, звернулися до екологічної інспекції. Заступник начальника відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета розповідає, що птаха вже оглянули. Каже: загрози його життю немає.
"Виїжджали ми на територію ставка. Доволі він вгодований нашими мешканцями. Нормально він себе почуває. Ніяких пошкоджень на його тілі немає. Єдине, швидше за все це вроджена вада - дві пір’їни ростуть вбік", - розповів Олег Галета.
Місцевим еколог радить - багато не годувати птаха. Надмірне харчування погано впливає на печінку лебедя. З його слів, птах не полишає ставок на зиму саме через те, що його постійно годують.
Зі слів заступника начальника відділу екології Луцькради, за птахом спостерігатимуть. Якщо лід цієї зими скує весь ставок, розглядатимуть питання про тимчасове прилаштування лебедя до місцевого звіринця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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