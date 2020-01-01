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У Луцьку показали історію українського війська. ВІДЕО

У Луцьку показали історію українського війська. ВІДЕО
В луцькому музеї війська та техніки презентували фотовиставку про історію українських військових від княжих часів до сучасної української армії.

Виставка складається з 19 стендів на історичну тематику. Про це інформує Суспільне.

У світлинах представили історію українського війська, зброї, яку використовувати у той чи інший період часу та військову форму бійців.

У Луцьку показали історію українського війська. ВІДЕО

Виставку "Воїни. Історія українського війська" відкрили в усіх обласних центрах України, - розповіла науковця Леся Бондарук. У військовому музеї Луцька вона триватиме два місяці.

"Бачимо реконструкцію українського війська у тій формі, яку носили вояки різного періоду і зі зброєю, яку використовували. Виставка показує усі військові формації, які мали українські державні утворення", - каже Леся Бондарук.

У Луцьку показали історію українського війська. ВІДЕО

Після завершення виставки експонати лишаться на балансі обласного краєзнавчого музею. В перший день презентації фотостендів музей відвідали чимало учасників АТО/ООС.


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Теги: музей, виставка, вояки
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