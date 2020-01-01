У Луцьку показали історію українського війська. ВІДЕО





Виставка складається з 19 стендів на історичну тематику. Про це інформує



У світлинах представили історію українського війська, зброї, яку використовувати у той чи інший період часу та військову форму бійців.





Виставку "Воїни. Історія українського війська" відкрили в усіх обласних центрах України, - розповіла науковця Леся Бондарук. У військовому музеї Луцька вона триватиме два місяці.



"Бачимо реконструкцію українського війська у тій формі, яку носили вояки різного періоду і зі зброєю, яку використовували. Виставка показує усі військові формації, які мали українські державні утворення", - каже Леся Бондарук.





Після завершення виставки експонати лишаться на балансі обласного краєзнавчого музею. В перший день презентації фотостендів музей відвідали чимало учасників АТО/ООС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В луцькому музеї війська та техніки презентували фотовиставку про історію українських військових від княжих часів до сучасної української армії.Виставка складається з 19 стендів на історичну тематику. Про це інформує Суспільне У світлинах представили історію українського війська, зброї, яку використовувати у той чи інший період часу та військову форму бійців.Виставку "Воїни. Історія українського війська" відкрили в усіх обласних центрах України, - розповіла науковця. У військовому музеї Луцька вона триватиме два місяці."Бачимо реконструкцію українського війська у тій формі, яку носили вояки різного періоду і зі зброєю, яку використовували. Виставка показує усі військові формації, які мали українські державні утворення", - каже Леся Бондарук.Після завершення виставки експонати лишаться на балансі обласного краєзнавчого музею. В перший день презентації фотостендів музей відвідали чимало учасників АТО/ООС.

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