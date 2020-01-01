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В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО

В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО
Заступник начальника 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька Сергій Січко здійснив свою мрію - піднявся на Говерлу.

Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальник підкорив Говерлу у повному бойовому спорядженні: захисному одязі, шоломі та з апаратом на стисненому повітрі за плечима.

У сходженні його супроводжували друзі, в тому числі начальник варти цієї частини Андрій Малімон.

До слова, Сергій Січко - вихованець та Чемпіон України у змаганнях Школа безпеки.

В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО
В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО
В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО

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Теги: ДСНС, рятувальник, Говерла
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