В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО
Сьогодні, 08:19
Заступник начальника 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Луцька Сергій Січко здійснив свою мрію - піднявся на Говерлу.
Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальник підкорив Говерлу у повному бойовому спорядженні: захисному одязі, шоломі та з апаратом на стисненому повітрі за плечима.
У сходженні його супроводжували друзі, в тому числі начальник варти цієї частини Андрій Малімон.
До слова, Сергій Січко - вихованець та Чемпіон України у змаганнях Школа безпеки.
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Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Рятувальник підкорив Говерлу у повному бойовому спорядженні: захисному одязі, шоломі та з апаратом на стисненому повітрі за плечима.
У сходженні його супроводжували друзі, в тому числі начальник варти цієї частини Андрій Малімон.
До слова, Сергій Січко - вихованець та Чемпіон України у змаганнях Школа безпеки.
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