В повному спорядженні: у свій день народження волинський рятувальник підкорив Говерлу. ФОТО

Сергій Січко здійснив свою мрію - піднявся на Говерлу.



Про це інформують на сайті



Рятувальник підкорив Говерлу у повному бойовому спорядженні: захисному одязі, шоломі та з апаратом на стисненому повітрі за плечима.



У сходженні його супроводжували друзі, в тому числі начальник варти цієї частини Андрій Малімон.



До слова, Сергій Січко - вихованець та Чемпіон України у змаганнях Школа безпеки.





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