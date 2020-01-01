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Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО

Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
ДТП за участю двох авто сталася на проспекті Молоді в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 21.30 поблизу літака зіткнулися Renault та Opel чорного кольору.

Зі слів водія Opel, він рухався проспектом Молоді у напрямку вулиці Відродження, коли у нього влетіло інше авто, що виїжджало з другорядної дороги. Внаслідок зіткнення у Opel розбитий перед зі сторони пасажира, у Renault – розбитий капот з лівого боку.

На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

На місці працюють патрульні.
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Відродження, Молоді, поліція
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