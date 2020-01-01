Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись дві автівки. ФОТО
06 грудень, 23:16
ДТП за участю двох авто сталася на проспекті Молоді в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 21.30 поблизу літака зіткнулися Renault та Opel чорного кольору.
Зі слів водія Opel, він рухався проспектом Молоді у напрямку вулиці Відродження, коли у нього влетіло інше авто, що виїжджало з другорядної дороги. Внаслідок зіткнення у Opel розбитий перед зі сторони пасажира, у Renault – розбитий капот з лівого боку.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 21.30 поблизу літака зіткнулися Renault та Opel чорного кольору.
Зі слів водія Opel, він рухався проспектом Молоді у напрямку вулиці Відродження, коли у нього влетіло інше авто, що виїжджало з другорядної дороги. Внаслідок зіткнення у Opel розбитий перед зі сторони пасажира, у Renault – розбитий капот з лівого боку.
На щастя, в аварії ніхто не постраждав.
На місці працюють патрульні.
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