Волинські правоохоронці за кілька днів розкрили вбивство чоловіка





Про це інформує



Тіло 59-річного жителя Нововолинська у власній квартирі виявив його товариш 5 грудня близько 10-ї години ранку: чоловік з численними ранами голови лежав на дивані без ознак життя. Заявник відразу ж викликав поліцію та швидку.



На місце події прибули працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП, особовий склад Нововолинського відділення поліції та інші підрозділи.



Вдалось встановити, що потерпілий, ймовірно, помер від ушкоджень в голову. З місця події поліцейські вилучили всі речові докази.



Оперативники та слідчі напружено і злагоджено працювали більше 27 годин, отримали попередні результати судово-медичної експертизи, опитали можливих свідків та очевидців, переглянули відео з камер спостереження в місті.





Завдяки вжитим спільним заходам та чіткій координації зусиль, провівши ряд розшукових та слідчих дій, правоохоронці з’ясували, що до вбивства громадянина причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше уже мав проблеми з законом.



«Метою скоєння злочину стала, очевидно, нажива з корисливих мотивів, адже він намагався заволодіти майном, грошовими коштами і телефоном померлого, - це поліція ще з’ясовує. Нині зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У справі триває досудове розслідування, розпочате за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з корисливих мотивів», - повідомив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.



За скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, або довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше доби напружено працювали різні служби та підрозділи волинської поліції, аби гарячим слідом розкрити гучне вбивство у Нововолинську, яке трапилось увечері, 4 грудня. Завдяки злагодженим діям і спільним зусиллям правоохоронців особу вбивці швидко встановили.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області Тіло 59-річного жителя Нововолинська у власній квартирі виявив його товариш 5 грудня близько 10-ї години ранку: чоловік з численними ранами голови лежав на дивані без ознак життя. Заявник відразу ж викликав поліцію та швидку.На місце події прибули працівники управління карного розшуку, слідчого управління ГУНП, особовий склад Нововолинського відділення поліції та інші підрозділи.Вдалось встановити, що потерпілий, ймовірно, помер від ушкоджень в голову. З місця події поліцейські вилучили всі речові докази.Оперативники та слідчі напружено і злагоджено працювали більше 27 годин, отримали попередні результати судово-медичної експертизи, опитали можливих свідків та очевидців, переглянули відео з камер спостереження в місті.Завдяки вжитим спільним заходам та чіткій координації зусиль, провівши ряд розшукових та слідчих дій, правоохоронці з’ясували, що до вбивства громадянина причетний 32-річний місцевий мешканець, який раніше уже мав проблеми з законом.«Метою скоєння злочину стала, очевидно, нажива з корисливих мотивів, адже він намагався заволодіти майном, грошовими коштами і телефоном померлого, - це поліція ще з’ясовує. Нині зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У справі триває досудове розслідування, розпочате за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство з корисливих мотивів», - повідомив начальник ГУНП у Волинській областіЗа скоєне йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, або довічне позбавлення волі.

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