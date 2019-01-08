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Батьку загиблого волинянина вручили «Золоту зірку» Героя України. ФОТО

Батьку загиблого волинянина вручили «Золоту зірку» Героя України. ФОТО
У День Збройних сил України президент Володимир Зеленський вручив «Золоту зірку» Героя України батьку загиблого військового Ігоря Філіпчука. Також президент вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ.

Про це повідомляє 24 канал.

Нагородження відбулося під час урочистостей з нагоди свята, що проходили біля Маріїнського палацу у Києві.

Батьку загиблого волинянина вручили «Золоту зірку» Героя України. ФОТО

«Золоту зірку» отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, нагородженого посмертно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться у повідомленні.

Батьку загиблого волинянина вручили «Золоту зірку» Героя України. ФОТО

Що відомо про Ігоря Філіпчука

Це солдат батальйону «Айдар», який загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим на Луганщині.

Того дня о 6 ранку в атаку пішли проросійські сили у складі 2 танків і піхоти російських спецпризначенців.

Ігор Філіпчук підбив один з танків — для цього він тричі виходив з укриття та здійснював постріл із РПГ, за третім разом вже пошкоджений танк здійснив постріл у відповідь, через який Ігор загинув.

Разом із ним під час виконання бойового завдання загинули Олександр Колотвін, Дмитро Дібрівний, Іван Качур, Пилип Слободенюк, Руслан Кушов, Володимир Юричко, Володимир Зюзь.

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Теги: Ігор Філіпчук, Герой України, Зірка
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