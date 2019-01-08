Батьку загиблого волинянина вручили «Золоту зірку» Героя України. ФОТО

Володимир Зеленський вручив «Золоту зірку» Героя України батьку загиблого військового Ігоря Філіпчука. Також президент вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ.



Про це повідомляє



Нагородження відбулося під час урочистостей з нагоди свята, що проходили біля Маріїнського палацу у Києві.





«Золоту зірку» отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, н





Що відомо про Ігоря Філіпчука



Це солдат батальйону «Айдар», який загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим на Луганщині.



Того дня о 6 ранку в атаку пішли проросійські сили у складі 2 танків і піхоти російських спецпризначенців.



Ігор Філіпчук підбив один з танків — для цього він тричі виходив з укриття та здійснював постріл із РПГ, за третім разом вже пошкоджений танк здійснив постріл у відповідь, через який Ігор загинув.



Разом із ним під час виконання бойового завдання загинули Олександр Колотвін, Дмитро Дібрівний, Іван Качур, Пилип Слободенюк, Руслан Кушов, Володимир Юричко, Володимир Зюзь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У День Збройних сил України президентвручив «Золоту зірку» Героя України батьку загиблого військового. Також президент вручив стрічки з назвою почесного найменування та бойові прапори командирам військових частин ЗСУ.Про це повідомляє 24 канал Нагородження відбулося під час урочистостей з нагоди свята, що проходили біля Маріїнського палацу у Києві.«Золоту зірку» отримав батько солдата Ігоря Філіпчука, н агородженого посмертно за особисту мужність і героїзм , виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові», – йдеться у повідомленні.Це солдат батальйону «Айдар», який загинув 14 серпня 2014 року під Хрящуватим на Луганщині.Того дня о 6 ранку в атаку пішли проросійські сили у складі 2 танків і піхоти російських спецпризначенців.Ігор Філіпчук підбив один з танків — для цього він тричі виходив з укриття та здійснював постріл із РПГ, за третім разом вже пошкоджений танк здійснив постріл у відповідь, через який Ігор загинув.Разом із ним під час виконання бойового завдання загинули

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