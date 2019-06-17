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На Київщині упав легкомоторний літак, є постраждалі. ФОТО

На Київщині упав легкомоторний літак, є постраждалі. ФОТО
У Броварському районі у неділю впав лекомоторний літак, двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Сьогодні, 6 грудня, о 14 годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів впав літак", - йдеться у повідомленні.

На Київщині упав легкомоторний літак, є постраждалі. ФОТО

Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.

На Київщині упав легкомоторний літак, є постраждалі. ФОТО

На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.

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Теги: літак, поліція, падіння
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