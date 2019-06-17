На Київщині упав легкомоторний літак, є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 06:34
У Броварському районі у неділю впав лекомоторний літак, двоє людей отримали травми.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Сьогодні, 6 грудня, о 14 годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів впав літак", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.
На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.
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Про це повідомляє поліція Київської області.
"Сьогодні, 6 грудня, о 14 годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що поблизу села Гоголів впав літак", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що в результаті падіння двоє людей отримали травми – пілот та інструктор. Їх каретою "швидкої" доправили до лікарні для надання медичної допомоги.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде встановлено обставини та причини падіння літака.
На місці події працювали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво Броварського відділу поліції, рятувальники, медики.
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