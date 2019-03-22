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Дистанційна робота завдає шкоди здоров'ю, – вчені

Дистанційна робота завдає шкоди здоров'ю, – вчені
Опитування показало, що 64% респондентів стали почуватися гірше, перейшовши на віддалену роботу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в дослідженні, проведеному науковцями з Каліфорнійського університету в США.

З квітня по червень 2020 року ці фірми опитали 988 осіб, які перейшли на віддалену роботу.

Понад 64% опитаних заявили, що у них з'явилася як мінімум одна проблема зі здоров'ям (особливо часто відзначали болі в шиї). 75% розповіли про нові психологічні проблеми. Крім того, віддалена робота знижувала продуктивність і уважність.

Вчені пов'язали проблеми зі здоров'ям з відсутністю особистого контакту з оточуючими та зміною способу життя. Респонденти розповіли, що під час ізоляції стали їсти більше шкідливої їжі та майже відмовилися від фізичних навантажень - це могло вплинути на їх самопочуття. Також респонденти повідомили, що вони стали менше спілкуватися з колегами.

Ще однією проблемою стала відсутність правильного режиму дня. Три чверті працівників відзначили, що намагаються планувати його. Однак, згідно з результатами опитування, це також призводить до поганого самопочуття. Всьому виною всьому те, що люди працюють приблизно на півтори години в день більше. Хоча праця перестала задовольняти їх так само, як до ізоляції.

Також серйозною проблемою стала відсутність особистого простору. Тільки в однієї третини опитаних була спеціальна кімната для роботи вдома. Принаймні 47,6 відсотка ділили робочий простір з іншими. Автори припускають, що наявність свого місця в помешканні пом'якшило б ряд негативних наслідків.

«Наявність вашого домашнього робочого простору дуже важлива - вона показує, що ви зайняті, і зводить до мінімуму ймовірність того, що вас можуть відволікти чи перервати», - пояснив автор дослідження Бурцін Бекерік-Гербер.

Найсильніше постраждали жінки і люди з дітьми. Так, жінки з річною зарплатою менше 100 тисяч доларів частіше, ніж чоловіки або працівниці з більш високим доходом, повідомляли про дві або більше нові проблеми, пов'язані з психічним або фізичним здоров'ям. Крім того, працюючі жінки частіше страждали на депресію.

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Теги: дистанційна робота, втома, депресія
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