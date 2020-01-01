Повідомили статистику щодо коронавірусу за останню добу

8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.Про це повідомив міністр охорони здоров'яДобовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, він опустився нижче 9000 вперше за майже місяць. Зокрема, ще 9 листопада було зафіксовано 8687 інфікованих за добу.Також за минулу добу:госпіталізували – 1 037 осіб;летальних випадків – 145;одужало – 5 123 особи;здійснили тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 821 947 осіб;одужало – 423 704 особи;летальних випадків – 13 733;провели ПЛР-тестувань – 4 807 961.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 81 335 випадків;Вінницька область – 18 714 випадків;Волинська область – 26 211 випадків;Дніпропетровська область – 45 040 випадків;Донецька область – 25 792 випадки;Житомирська область – 32 318 випадків;Закарпатська область – 24 663 випадки;Запорізька область – 36 937 випадків;Івано-Франківська область – 39 438 випадків;Київська область – 43 854 випадки;Кіровоградська область – 6 360 випадків;Луганська область – 7 088 випадків;Львівська область – 50 175 випадків;Миколаївська область – 21 429 випадків;Одеська область – 51 810 випадків;Полтавська область – 25 655 випадків;Рівненська область – 33 714 випадків;Сумська область – 33 658 випадків;Тернопільська область – 29 788 випадків;Харківська область – 59 393 випадки;Херсонська область – 12 159 випадків;Хмельницька область – 32 429 випадків;Черкаська область – 27 167 випадків;Чернівецька область – 35 378 випадків;Чернігівська область – 21 442 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.