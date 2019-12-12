М'ясний делікатес: волинянка поділилась секретом приготування каврука





Вона почала робити їх, зізнається, лише після того, як прийшла у Велику Глушу в невістки. У рідних же Проходах ніколи не бачила, аби готували кавруки. Цілих десять років переймала досвід у свекрухи. І ось уже й сама п’ятнадцять років чаклує на кухні. За цей час виробила власну технологію приготування, - пише



– У цьому році я їх робила чотири, але вже жодного немає. Два продали цілими, одного – на вагу кусками, а ще один з’їли самі – сім’я ж велика, діти є, чоловік на сезони їздить, – розповідає Надія Миколаївна.



На Любешівщині каврук ще називають і мациком, і карухом, і навіть «поліським дивом». Готують страву, як правило, шляхом тривалого зберігання шлунка свині (кендюха), заповненого м’ясом і приправленого спеціями. У пані Надії вони виходять різних розмірів. Найбільший заважив чотири кілограми. Були й менші – трохи більше двох. Усе залежить від того, яким виріс кабанчик та що саме брали за основу страви. Якщо набивати сечового міхура, то, звісно, мацик вийде менший, але рівніший.



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– Скільки орієнтовно м’яса йде на один виріб? – випитую.



– Якщо великий кабан, то відра на один шлунок може бути й замало, – зізнається жінка.



Коли роблять Гарбарчуки для себе каврука, то додають трішки сала. Якщо ж на продаж, то обов’язково тільки м’ясо, до того ж, відбірне, нежирне, без прожилок.



Має господиня свої перевірені роками секрети приготування:



– На десятилітрове відро м’яса бере пів літра солі. Заправляє тільки перцем і меленим коріандром.



– Аби не поцвів, треба середину добряче «стоптати», щоб ніде не було продихів.



– Каврук краще робити на зиму. Якщо ж усе-таки вирішили спробувати на літо, то обов’язково слід перед тим покласти м’ясо у морозилку, щоб воно перемерзло. В іншому випадку страва не вдасться.



Наталія МУХА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Каврук – поліський делікатес. Ця страва з м’яса надзвичайно смачна і популярна. Припадає до душі усім, хто хоч раз її скуштує. Та далеко не кожна господиня вміє її готувати. А ось у Надії Гарбарчук з Великої Глуші Любешівського району кавруки виходять особливо запашними та смачними.Вона почала робити їх, зізнається, лише після того, як прийшла у Велику Глушу в невістки. У рідних же Проходах ніколи не бачила, аби готували кавруки. Цілих десять років переймала досвід у свекрухи. І ось уже й сама п’ятнадцять років чаклує на кухні. За цей час виробила власну технологію приготування, - пише Вісник. – У цьому році я їх робила чотири, але вже жодного немає. Два продали цілими, одного – на вагу кусками, а ще один з’їли самі – сім’я ж велика, діти є, чоловік на сезони їздить, – розповідає Надія Миколаївна.На Любешівщині каврук ще називають і мациком, і карухом, і навіть «поліським дивом». Готують страву, як правило, шляхом тривалого зберігання шлунка свині (кендюха), заповненого м’ясом і приправленого спеціями. У пані Надії вони виходять різних розмірів. Найбільший заважив чотири кілограми. Були й менші – трохи більше двох. Усе залежить від того, яким виріс кабанчик та що саме брали за основу страви. Якщо набивати сечового міхура, то, звісно, мацик вийде менший, але рівніший.– Скільки орієнтовно м’яса йде на один виріб? – випитую.– Якщо великий кабан, то відра на один шлунок може бути й замало, – зізнається жінка.Коли роблять Гарбарчуки для себе каврука, то додають трішки сала. Якщо ж на продаж, то обов’язково тільки м’ясо, до того ж, відбірне, нежирне, без прожилок.Має господиня свої перевірені роками секрети приготування:– На десятилітрове відро м’яса бере пів літра солі. Заправляє тільки перцем і меленим коріандром.– Аби не поцвів, треба середину добряче «стоптати», щоб ніде не було продихів.– Каврук краще робити на зиму. Якщо ж усе-таки вирішили спробувати на літо, то обов’язково слід перед тим покласти м’ясо у морозилку, щоб воно перемерзло. В іншому випадку страва не вдасться.Наталія МУХА

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