М'ясний делікатес: волинянка поділилась секретом приготування каврука
Сьогодні, 09:43
Каврук – поліський делікатес. Ця страва з м’яса надзвичайно смачна і популярна. Припадає до душі усім, хто хоч раз її скуштує. Та далеко не кожна господиня вміє її готувати. А ось у Надії Гарбарчук з Великої Глуші Любешівського району кавруки виходять особливо запашними та смачними.
Вона почала робити їх, зізнається, лише після того, як прийшла у Велику Глушу в невістки. У рідних же Проходах ніколи не бачила, аби готували кавруки. Цілих десять років переймала досвід у свекрухи. І ось уже й сама п’ятнадцять років чаклує на кухні. За цей час виробила власну технологію приготування, - пише Вісник.
– У цьому році я їх робила чотири, але вже жодного немає. Два продали цілими, одного – на вагу кусками, а ще один з’їли самі – сім’я ж велика, діти є, чоловік на сезони їздить, – розповідає Надія Миколаївна.
На Любешівщині каврук ще називають і мациком, і карухом, і навіть «поліським дивом». Готують страву, як правило, шляхом тривалого зберігання шлунка свині (кендюха), заповненого м’ясом і приправленого спеціями. У пані Надії вони виходять різних розмірів. Найбільший заважив чотири кілограми. Були й менші – трохи більше двох. Усе залежить від того, яким виріс кабанчик та що саме брали за основу страви. Якщо набивати сечового міхура, то, звісно, мацик вийде менший, але рівніший.
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– Скільки орієнтовно м’яса йде на один виріб? – випитую.
– Якщо великий кабан, то відра на один шлунок може бути й замало, – зізнається жінка.
Коли роблять Гарбарчуки для себе каврука, то додають трішки сала. Якщо ж на продаж, то обов’язково тільки м’ясо, до того ж, відбірне, нежирне, без прожилок.
Має господиня свої перевірені роками секрети приготування:
– На десятилітрове відро м’яса бере пів літра солі. Заправляє тільки перцем і меленим коріандром.
– Аби не поцвів, треба середину добряче «стоптати», щоб ніде не було продихів.
– Каврук краще робити на зиму. Якщо ж усе-таки вирішили спробувати на літо, то обов’язково слід перед тим покласти м’ясо у морозилку, щоб воно перемерзло. В іншому випадку страва не вдасться.
Наталія МУХА
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Вона почала робити їх, зізнається, лише після того, як прийшла у Велику Глушу в невістки. У рідних же Проходах ніколи не бачила, аби готували кавруки. Цілих десять років переймала досвід у свекрухи. І ось уже й сама п’ятнадцять років чаклує на кухні. За цей час виробила власну технологію приготування, - пише Вісник.
– У цьому році я їх робила чотири, але вже жодного немає. Два продали цілими, одного – на вагу кусками, а ще один з’їли самі – сім’я ж велика, діти є, чоловік на сезони їздить, – розповідає Надія Миколаївна.
На Любешівщині каврук ще називають і мациком, і карухом, і навіть «поліським дивом». Готують страву, як правило, шляхом тривалого зберігання шлунка свині (кендюха), заповненого м’ясом і приправленого спеціями. У пані Надії вони виходять різних розмірів. Найбільший заважив чотири кілограми. Були й менші – трохи більше двох. Усе залежить від того, яким виріс кабанчик та що саме брали за основу страви. Якщо набивати сечового міхура, то, звісно, мацик вийде менший, але рівніший.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Поліський хамон»: волинська господиня поділилась секретом приготування мацика
– Скільки орієнтовно м’яса йде на один виріб? – випитую.
– Якщо великий кабан, то відра на один шлунок може бути й замало, – зізнається жінка.
Коли роблять Гарбарчуки для себе каврука, то додають трішки сала. Якщо ж на продаж, то обов’язково тільки м’ясо, до того ж, відбірне, нежирне, без прожилок.
Має господиня свої перевірені роками секрети приготування:
– На десятилітрове відро м’яса бере пів літра солі. Заправляє тільки перцем і меленим коріандром.
– Аби не поцвів, треба середину добряче «стоптати», щоб ніде не було продихів.
– Каврук краще робити на зиму. Якщо ж усе-таки вирішили спробувати на літо, то обов’язково слід перед тим покласти м’ясо у морозилку, щоб воно перемерзло. В іншому випадку страва не вдасться.
Наталія МУХА
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