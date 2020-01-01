У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу
Сьогодні, 10:08
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відкриття кордонів ЄС для українців не питання вакцинації, а зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому 7 грудня, - пише ТСН.
За словами міністра, українцям є куди поїхати, крім ЄС. Він згадав про 63 країни з відкритими кордонами, з них 10 - у Європі.
"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.
Раніше повідомлялося, що навіть у випадку запровадження локдауну, Україна не збирається закривати власні кордони.
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Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому 7 грудня, - пише ТСН.
За словами міністра, українцям є куди поїхати, крім ЄС. Він згадав про 63 країни з відкритими кордонами, з них 10 - у Європі.
"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.
Раніше повідомлялося, що навіть у випадку запровадження локдауну, Україна не збирається закривати власні кордони.
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