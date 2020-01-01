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У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу

У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відкриття кордонів ЄС для українців не питання вакцинації, а зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому 7 грудня, - пише ТСН.

За словами міністра, українцям є куди поїхати, крім ЄС. Він згадав про 63 країни з відкритими кордонами, з них 10 - у Європі.

"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що навіть у випадку запровадження локдауну, Україна не збирається закривати власні кордони.

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Теги: кордони, Євросоюз
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