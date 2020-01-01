У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу





Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому 7 грудня, - пише



За словами міністра, українцям є куди поїхати, крім ЄС. Він згадав про 63 країни з відкритими кордонами, з них 10 - у Європі.



"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.



Раніше повідомлялося, що навіть у випадку запровадження локдауну, Україна не збирається закривати власні кордони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що відкриття кордонів ЄС для українців не питання вакцинації, а зменшення кількості нових випадків коронавірусу в Україні.Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна, опублікованому 7 грудня, - пише ТСН. За словами міністра, українцям є куди поїхати, крім ЄС. Він згадав про 63 країни з відкритими кордонами, з них 10 - у Європі."Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.Раніше повідомлялося, що навіть у випадку запровадження локдауну, Україна не збирається закривати власні кордони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію