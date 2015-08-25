Що треба знати про польські підгузки Dada*





Що це за виробник



Dada — це польський бренд, який пропонує підгузки та інші товари для догляду за малюками. Завдяки багаторічній співпраці з Інститутом матері та дитини компанія розуміє справжні потреби батьків, тому виробляє дійсно корисні товари. Виробник постійно вдосконалює свої технології та продукцію, за що регулярно отримує нагороди, наприклад, «Продукт року», «Хороший бренд: якість, довіра, репутація», «Вибір споживачів» та «Інновація року».



Попри свої інвестиції в покращення продукту, компанія зберігає доступні ціни, що дозволило їй вийти на міжнародний ринок. Купити підгузки та іншу продукцію Dada в Україні можна в інтернет-магазині Panama за цим посиланням



Три причини обрати підгузки Dada для своєї дитини



Підгузки Dada регулярно тестуються та мають позитивні відгуки Інституту матері та дитини. Це означає, що фахівці інституту перевірили надану компанією документацію та протестували зразки продукції. Позитивний висновок видається після перевірки результатів лабораторних досліджень і після позитивних результатів тесту на дитячих ляльках. Інститут не обмежується лише оцінкою технічних критеріїв щодо якості матеріалів, компонентів або конструкцій, але також перевіряє, чи придатний виріб для вказаного віку дитини, а отже, чи підтримує її гармонійний розвиток.



Продукцію не лише тестують, а й розробляють разом з фахівцями Інституту матері та дитини. Проєктування нового виду підгузків Dada відбувається у декілька етапів. Спершу група експертів обговорює, які зміни необхідно зробити — завдяки постійній співпраці з батьками вони точно знають, які проблеми є в останніх, та намагаються їх вирішити. Після цього розробляють перші зразки, які проходять випробування. До тестування залучають найбільш прискіпливих батьків, завдяки чому компанія розуміє слабкі місця нового продукту та продовжує його вдосконалювати.



Компанія відмовилась від використання хлору і формальдегіду в підгузках. Для порівняння, понад 90% усієї целюлозної продукції у світі вибілюється саме таким способом, і це вважається методом, який не містить діоксину.



Трусики Dada Extra Care — остання розробка виробника



Однією з останніх інновацій бренду стали трусики Dada Extra Care. Це ідеальне рішення для найчутливішої дитячої шкіри. Завдяки інноваційній системі SeconDRY, яка розподіляє вологу в середині, вони забезпечують ідеальну сухість. Їх легко вдягти та зняти, тому вони підходять для того, щоб привчити немовля до горщика.



Dada Extra Care виробляють у трьох розмірах:



4 MAXI, для дітей вагою 8-15 кг;

5 JUNIOR, для дітей вагою 12-18 кг;

6 EXTRA LARGE, для дітей понад 16 кг.



Надзвичайно м’яка поверхня допомагає дитині звикнути до спідньої білизни, а бокові частини, які розтягуються, полегшують перевдягання навіть дуже активного малюка. Зручний ідентифікатор вологи, який повідомляє, коли їх міняти. Трусики підходять для маленьких алергіків та підтримують природну мікрофлору шкіри немовлят.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сучасні батьки мають настільки великий вибір підгузків, що обрати правильні буває дуже важко. Тому краще за все — придбати невеликі партії декількох брендів та почати тестувати кожен. Але як з усього різноманіття в супермаркеті обрати декілька? У цій статті ми розповімо, чому підгузки польського виробника Dada варті вашої уваги.Dada — це польський бренд, який пропонує підгузки та інші товари для догляду за малюками. Завдяки багаторічній співпраці з Інститутом матері та дитини компанія розуміє справжні потреби батьків, тому виробляє дійсно корисні товари. Виробник постійно вдосконалює свої технології та продукцію, за що регулярно отримує нагороди, наприклад, «Продукт року», «Хороший бренд: якість, довіра, репутація», «Вибір споживачів» та «Інновація року».Попри свої інвестиції в покращення продукту, компанія зберігає доступні ціни, що дозволило їй вийти на міжнародний ринок. Купити підгузки та іншу продукцію Dada в Україні можна в інтернет-магазині Panama за цим посиланням https://panama.ua/brand/151890/ . Окрім того, бренд ділиться накопиченим досвідом, та допомагає породіллям зрозуміти потреби своїх малюків через поради на офіційному сайті та YouTube каналі.Підгузки Dada регулярно тестуються та мають позитивні відгуки Інституту матері та дитини. Це означає, що фахівці інституту перевірили надану компанією документацію та протестували зразки продукції. Позитивний висновок видається після перевірки результатів лабораторних досліджень і після позитивних результатів тесту на дитячих ляльках. Інститут не обмежується лише оцінкою технічних критеріїв щодо якості матеріалів, компонентів або конструкцій, але також перевіряє, чи придатний виріб для вказаного віку дитини, а отже, чи підтримує її гармонійний розвиток.Продукцію не лише тестують, а й розробляють разом з фахівцями Інституту матері та дитини. Проєктування нового виду підгузків Dada відбувається у декілька етапів. Спершу група експертів обговорює, які зміни необхідно зробити — завдяки постійній співпраці з батьками вони точно знають, які проблеми є в останніх, та намагаються їх вирішити. Після цього розробляють перші зразки, які проходять випробування. До тестування залучають найбільш прискіпливих батьків, завдяки чому компанія розуміє слабкі місця нового продукту та продовжує його вдосконалювати.Компанія відмовилась від використання хлору і формальдегіду в підгузках. Для порівняння, понад 90% усієї целюлозної продукції у світі вибілюється саме таким способом, і це вважається методом, який не містить діоксину.Однією з останніх інновацій бренду стали трусики Dada Extra Care. Це ідеальне рішення для найчутливішої дитячої шкіри. Завдяки інноваційній системі SeconDRY, яка розподіляє вологу в середині, вони забезпечують ідеальну сухість. Їх легко вдягти та зняти, тому вони підходять для того, щоб привчити немовля до горщика.Dada Extra Care виробляють у трьох розмірах:Надзвичайно м’яка поверхня допомагає дитині звикнути до спідньої білизни, а бокові частини, які розтягуються, полегшують перевдягання навіть дуже активного малюка. Зручний ідентифікатор вологи, який повідомляє, коли їх міняти. Трусики підходять для маленьких алергіків та підтримують природну мікрофлору шкіри немовлят.

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