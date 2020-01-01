вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

85-річна волинянка щодня шиє ковдри для бійців на передову

85-річна волинянка щодня шиє ковдри для бійців на передову
85-річну Людмилу Бомчик зі селища Благодатне, яка шиє теплі ковдри, добре знають чимало бійців на передовій.

Трудиться щодня від світанку до пізнього вечора, аби там, на війні, хлопцям було тепло і пахло домівкою, - пише Вісник.

Людмила Романівна із сумом згадує, як почалася Революція Гідності, а потім ворог анексував Крим та увірвався на український Донбас. Переживання наростали. І бабуся стала думати про те, що ж вона може зробити для пришвидшення перемоги.

"Почалася зима. Стали по телевізору говорити, що приходять хлопці з бою втомлені і падають, бідні, не мають, чим вкритися – і холодно їм, і мокро. А моя дочка Алла, яка живе в Нововолинську, шиє чохли для машин. І в неї з мєху остаються кусочки. То я стала з тих трикутничків шити покривала", – згадує бабуся.

І так вже п’ять років трудиться бабуся. Певно, в році випадає дуже мало днів, коли вона не береться за голку з ниткою. Очі втомлюються, зізнається, але руки діло роблять.

"Невістка зранку йде на роботу, дивується, що я вже шию. Ввечері приходить додому, а я ще працюю. Просять діти, щоб перепочила. А мені хіба важко? Їм же (бійцям – авт.) треба, щоб тепліше було, їх там ніхто не обігріє", – розповідає Людмила Романівна.

Пошила першу партію ковдр – віддала волонтерам, потім другу, третю. Уже не десятки покривал поїхали на фронт – сотні. Цікаво стало, чи ж пригодилися. У відповідь від капелана, який возить передачі на передову, бабуся почула:

"Хлопці дуже дякують Вам. Бо ковдра тепла, легка і згортається, як подушечка. Розповідають: «Приходиш з бою, падаєш на ту подушечку, руки всередину запхаєш – і стає тепло. І швидко засинаєш, як вдома».

Нещодавно прилетіла бабусі посилочка з Донбасу. А в ній – подяка від бійців за тепло для них і велику жертовну працю в ім’я України.

Наталія КРАВЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ковдри, бійці, передова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Що треба знати про польські підгузки Dada*
Сьогодні, 10:40
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:31
85-річна волинянка щодня шиє ковдри для бійців на передову
Сьогодні, 10:29
У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу
Сьогодні, 10:08
Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку
Сьогодні, 09:56
Схожі новини
Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО Волинські школярі підготували патріотичні сувеніри для бійців, які на передовій. ФОТО
22 серпень, 20:45
Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід Волинянки власноруч напекли солодощів і передали бійцям на Схід
17 листопад, 18:10
Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах Батько 8 дітей воює у волинській бригаді і будує каміни у бліндажах
23 жовтень, 09:48
Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС Поліцейські роти «Світязь» поїхали в зону ООС
21 вересень, 09:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що треба знати про польські підгузки Dada*
Сьогодні, 10:40
 0
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:31
 0
85-річна волинянка щодня шиє ковдри для бійців на передову
Сьогодні, 10:29
 0
У МЗС розповіли, за яких умов для українців відкриють кордони Євросоюзу
Сьогодні, 10:08
 0
Один загиблий і декілька травмованих: подробиці автотрощі у Княгининку
Сьогодні, 09:56
 0
Медіа
відео
1/8