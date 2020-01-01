Поблизу молитовного дому зухвало пограбували волинянина
Сьогодні, 16:51
У Нововолинську чоловік поблизу молитовного дому викрав телефон.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пише "Волинь правда".
У серпні цього року волинянин знаходився поблизу будівлі молитовного дому громади «Ковчег» у Нововолинську. Він відкрито витягнув з кишені чужої куртки мобільний телефон марки «MEIZU M6 note». Відомо, що крадій - уродженець міста Нововолинська. Чоловік має професійно-технічну освіту та працює механіком НМК.
Обвинувачений та потерпілий уклали угоду про примирення. Чоловік повністю визнав свою провину та відшкодував крадене. Суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
Головне фото - ілюстративне
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Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду Волинської області, пише "Волинь правда".
У серпні цього року волинянин знаходився поблизу будівлі молитовного дому громади «Ковчег» у Нововолинську. Він відкрито витягнув з кишені чужої куртки мобільний телефон марки «MEIZU M6 note». Відомо, що крадій - уродженець міста Нововолинська. Чоловік має професійно-технічну освіту та працює механіком НМК.
Обвинувачений та потерпілий уклали угоду про примирення. Чоловік повністю визнав свою провину та відшкодував крадене. Суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 850 гривень.
Головне фото - ілюстративне
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