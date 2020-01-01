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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Очільник МОЗ пояснив, чому в Україні знизилась захворюваність на коронавірус

Очільник МОЗ пояснив, чому в Україні знизилась захворюваність на коронавірус
Міністерство охорони здоров'я представило тижневу статистику поширення коронавірусу і повідомило про зниження захворюваності вперше із серпня. Так, кількість хворих зменшилась майже на 7 тисяч.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 грудня, повідомляє 24 канал.

Захворюваність зменшилась вперше із серпня

За його словами, спрацювало дотримування протиепідеміологічних заходів і карантин вихідного дня.

"За минулий тиждень захворіли понад 89 тисяч мешканців України. Починаючи з кінця серпня ми вперше отримали зменшення кількості інфікованих у порівняні з минулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тисяч 936 хворих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 тисяч 322 хворих. Тобто, майже на 7,5 тисяч менше", – розповів Максим Степанов.

При цьому, очільник МОЗ наголосив, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня.

У МОЗ також розповіли про зменшення кількості госпіталізованих пацієнтів. Так, за тиждень госпіталізовано 10 тисяч людей, на попередньому тижні – 11 606 тисяч, тобто на 1,5 тисячі хворих менше.

Карантин вихідного дня допоміг збити динаміку захворювання

"Причиною стало виконання протиепідемічних заходів. Це ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня спрацював, і це ми бачимо по цифрах. Так, ми не отримали максимальний ефект (зниження кількості хворих на 20%), але ми отримали скорочення динаміки", – додав Степанов.



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Теги: коронавірус, позитивна статистика, Україна
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Коментарі 1
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