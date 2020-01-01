Очільник МОЗ пояснив, чому в Україні знизилась захворюваність на коронавірус
Сьогодні, 11:26
Міністерство охорони здоров'я представило тижневу статистику поширення коронавірусу і повідомило про зниження захворюваності вперше із серпня. Так, кількість хворих зменшилась майже на 7 тисяч.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 грудня, повідомляє 24 канал.
Захворюваність зменшилась вперше із серпня
За його словами, спрацювало дотримування протиепідеміологічних заходів і карантин вихідного дня.
"За минулий тиждень захворіли понад 89 тисяч мешканців України. Починаючи з кінця серпня ми вперше отримали зменшення кількості інфікованих у порівняні з минулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тисяч 936 хворих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 тисяч 322 хворих. Тобто, майже на 7,5 тисяч менше", – розповів Максим Степанов.
При цьому, очільник МОЗ наголосив, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня.
У МОЗ також розповіли про зменшення кількості госпіталізованих пацієнтів. Так, за тиждень госпіталізовано 10 тисяч людей, на попередньому тижні – 11 606 тисяч, тобто на 1,5 тисячі хворих менше.
Карантин вихідного дня допоміг збити динаміку захворювання
"Причиною стало виконання протиепідемічних заходів. Це ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня спрацював, і це ми бачимо по цифрах. Так, ми не отримали максимальний ефект (зниження кількості хворих на 20%), але ми отримали скорочення динаміки", – додав Степанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 грудня, повідомляє 24 канал.
Захворюваність зменшилась вперше із серпня
За його словами, спрацювало дотримування протиепідеміологічних заходів і карантин вихідного дня.
"За минулий тиждень захворіли понад 89 тисяч мешканців України. Починаючи з кінця серпня ми вперше отримали зменшення кількості інфікованих у порівняні з минулим тижнем. Якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, у нас було 96 тисяч 936 хворих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня у нас 89 тисяч 322 хворих. Тобто, майже на 7,5 тисяч менше", – розповів Максим Степанов.
При цьому, очільник МОЗ наголосив, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня.
У МОЗ також розповіли про зменшення кількості госпіталізованих пацієнтів. Так, за тиждень госпіталізовано 10 тисяч людей, на попередньому тижні – 11 606 тисяч, тобто на 1,5 тисячі хворих менше.
Карантин вихідного дня допоміг збити динаміку захворювання
"Причиною стало виконання протиепідемічних заходів. Це ще одне підтвердження того, що карантин вихідного дня спрацював, і це ми бачимо по цифрах. Так, ми не отримали максимальний ефект (зниження кількості хворих на 20%), але ми отримали скорочення динаміки", – додав Степанов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу
Сьогодні, 10:31
В Україні – менше 12 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
06 грудень, 09:03
Коментарі 1
Він що обкурився, просте заниження даних.
Останні новини
У Луцьку затримали зухвалого злодія
Сьогодні, 12:09
Очільник МОЗ пояснив, чому в Україні знизилась захворюваність на коронавірус
Сьогодні, 11:26
На Волині горіли квартира, житловий будинок і літня кухня
Сьогодні, 11:05
Що треба знати про польські підгузки Dada*
Сьогодні, 10:40