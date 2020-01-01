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Показали, який вигляд має відремонтована ділянка дороги поблизу Луцька. ВІДЕО

Показали, який вигляд має відремонтована ділянка дороги поблизу Луцька. ВІДЕО
Опублікували відеоролик відремонтованого відрізку дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Піддубці Луцького району.

Відео розмістили на сторінці Служби автомобільної дороги у Волинській області.

На майже 6-ти кілометровій ділянці автошляху, що цьогоріч відремонтована у рамках програми «Велике будівництво», вздовж розділювальної смуги у межах цього населеного пункту влаштували понад 3 км нової лінії зовнішнього освітлення, ще на понад 300 м продовжили існуючу лінію по лівому проїзду. Окрім того, забезпечили освітлення 3 пішохідних переходів.

"Відремонтована дорога Н-22 в селв Піддубці тепер і вночі є комфортною та безпечною для всіх учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.



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Теги: Піддубці, відремонтована дорога, відео
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