Показали, який вигляд має відремонтована ділянка дороги поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 12:06
Опублікували відеоролик відремонтованого відрізку дороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Піддубці Луцького району.
Відео розмістили на сторінці Служби автомобільної дороги у Волинській області.
На майже 6-ти кілометровій ділянці автошляху, що цьогоріч відремонтована у рамках програми «Велике будівництво», вздовж розділювальної смуги у межах цього населеного пункту влаштували понад 3 км нової лінії зовнішнього освітлення, ще на понад 300 м продовжили існуючу лінію по лівому проїзду. Окрім того, забезпечили освітлення 3 пішохідних переходів.
"Відремонтована дорога Н-22 в селв Піддубці тепер і вночі є комфортною та безпечною для всіх учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
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Відео розмістили на сторінці Служби автомобільної дороги у Волинській області.
На майже 6-ти кілометровій ділянці автошляху, що цьогоріч відремонтована у рамках програми «Велике будівництво», вздовж розділювальної смуги у межах цього населеного пункту влаштували понад 3 км нової лінії зовнішнього освітлення, ще на понад 300 м продовжили існуючу лінію по лівому проїзду. Окрім того, забезпечили освітлення 3 пішохідних переходів.
"Відремонтована дорога Н-22 в селв Піддубці тепер і вночі є комфортною та безпечною для всіх учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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