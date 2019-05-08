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У Луцьку затримали зухвалого злодія

У Луцьку затримали зухвалого злодія
У Луцьку молодик скоїв крадіжку та чинив опір поліцейським.

Так, 6 листопада, близько 6 ранку, до поліції надійшло повідомлення, що невідомі особи пошкодили майно лучанина, а саме, виламали дзвінок до дверей, згодом же з багатоквартирного будинку вони викрали поштову скриньку, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Працівники управління патрульної поліції, опрацьовуючи повідомлення про крадіжку, виявили крадіїв на одній із вулиць Луцька. Під час затримання один із зловмисників, 19-річний мешканець Луцького району, чинив злісну непокору працівникам поліції: намагався вирватись, шарпав за одяг та вдарив по обличчю поліцейського. Правоохоронець не госпіталізовувався.

За фактом опору працівникові правоохоронного органу розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує штраф від 17 до 68 тис. грн або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років. Триває слідство. Також на правопорушників склали низку адміністративних матеріалів, у тому числі, за дрібне хуліганство і злісну непокору поліції.

У Луцьку затримали зухвалого злодія
У Луцьку затримали зухвалого злодія


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Теги: злодій, крадій
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