У лікарнях на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірус





Про це



Завантаженість станом на 7 грудня 2020-го року становить 38,7 %, зокрема на стаціонарному лікуванні на сьогодні перебуває 591 людина.



Щодо ситуації з киснем, то станом на сьогодні кисневим постачанням забезпечено 887 ліжок, або 58%. Так, кисневої терапії сьогодні потребує 290 осіб.



У відділеннях інтенсивної терапії (реанімації) знаходиться 47 хворих, з яких на апаратах ШВЛ – 8. Загалом в області забезпечили 133 ліжока у відділеннях інтенсивної терапії.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В медзакладах на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію, розгорнули 1526 ліжок.Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.Завантаженість станом на 7 грудня 2020-го року становить 38,7 %, зокрема на стаціонарному лікуванні на сьогодні перебуває 591 людина.Щодо ситуації з киснем, то станом на сьогодні кисневим постачанням забезпечено 887 ліжок, або 58%. Так, кисневої терапії сьогодні потребує 290 осіб.У відділеннях інтенсивної терапії (реанімації) знаходиться 47 хворих, з яких на апаратах ШВЛ – 8. Загалом в області забезпечили 133 ліжока у відділеннях інтенсивної терапії.

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