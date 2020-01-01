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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У лікарнях на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірус

У лікарнях на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірус
В медзакладах на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію, розгорнули 1526 ліжок.

Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.

Завантаженість станом на 7 грудня 2020-го року становить 38,7 %, зокрема на стаціонарному лікуванні на сьогодні перебуває 591 людина.

Щодо ситуації з киснем, то станом на сьогодні кисневим постачанням забезпечено 887 ліжок, або 58%. Так, кисневої терапії сьогодні потребує 290 осіб.

У відділеннях інтенсивної терапії (реанімації) знаходиться 47 хворих, з яких на апаратах ШВЛ – 8. Загалом в області забезпечили 133 ліжока у відділеннях інтенсивної терапії.

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Теги: Волинь, лікарні, ліжка, коронавірус
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