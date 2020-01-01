У лікарнях на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірус
Сьогодні, 12:40
В медзакладах на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірусну інфекцію, розгорнули 1526 ліжок.
Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Завантаженість станом на 7 грудня 2020-го року становить 38,7 %, зокрема на стаціонарному лікуванні на сьогодні перебуває 591 людина.
Щодо ситуації з киснем, то станом на сьогодні кисневим постачанням забезпечено 887 ліжок, або 58%. Так, кисневої терапії сьогодні потребує 290 осіб.
У відділеннях інтенсивної терапії (реанімації) знаходиться 47 хворих, з яких на апаратах ШВЛ – 8. Загалом в області забезпечили 133 ліжока у відділеннях інтенсивної терапії.
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Про це повідомили на сторінці Волинської ОДА у фейсбуці.
Завантаженість станом на 7 грудня 2020-го року становить 38,7 %, зокрема на стаціонарному лікуванні на сьогодні перебуває 591 людина.
Щодо ситуації з киснем, то станом на сьогодні кисневим постачанням забезпечено 887 ліжок, або 58%. Так, кисневої терапії сьогодні потребує 290 осіб.
У відділеннях інтенсивної терапії (реанімації) знаходиться 47 хворих, з яких на апаратах ШВЛ – 8. Загалом в області забезпечили 133 ліжока у відділеннях інтенсивної терапії.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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