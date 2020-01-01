В Африці раптово помер український військовий

Сергій Савченко. Чоловік перебував там у складі миротворчого контингенту.



Як повідомив Юрій Кульпа на сторінці 18 окремого вертолітного загону у Facebook, у чоловіка трапилася раптова зупинка серця. Покійний воїн служив у зазначеному підрозділі, - пише



"Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною втратою побратима", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 6 грудня, у Демократичній Республіці Конго помер старший солдат Збройних сил України. Чоловік перебував там у складі миротворчого контингенту.Як повідомивна сторінці 18 окремого вертолітного загону у Facebook, у чоловіка трапилася раптова зупинка серця. Покійний воїн служив у зазначеному підрозділі, - пише Обозреватель. "Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною втратою побратима", – йдеться в повідомленні.

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