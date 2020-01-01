вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Африці раптово помер український військовий

В Африці раптово помер український військовий
У неділю, 6 грудня, у Демократичній Республіці Конго помер старший солдат Збройних сил України Сергій Савченко. Чоловік перебував там у складі миротворчого контингенту.

Як повідомив Юрій Кульпа на сторінці 18 окремого вертолітного загону у Facebook, у чоловіка трапилася раптова зупинка серця. Покійний воїн служив у зазначеному підрозділі, - пише Обозреватель.

"Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною втратою побратима", – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сергій Савченко, військовий, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію
Сьогодні, 13:16
У волинську лікарню купили додаткове медичне обладнання для боротьби з Covid-19
Сьогодні, 13:09
В Африці раптово помер український військовий
Сьогодні, 13:05
У лікарнях на Волині збільшили кількість ліжок для хворих на коронавірус
Сьогодні, 12:40
У селі на Волині посеред ночі палав дах будинку пенсіонера. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Схожі новини
На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий На Донбасі від кулі снайпера загинув 31-річний військовий
25 листопад, 10:34
Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, загинув український військовий Окупанти обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, загинув український військовий
06 вересень, 22:47
На Донбасі загинув український військовий На Донбасі загинув український військовий
13 серпень, 10:20
На Рівненщині вбили військовослужбовця На Рівненщині вбили військовослужбовця
27 липень, 15:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Сьогодні, 13:48
 0
Сільський синоптик із Волині прогнозує до 15 градусів морозу у лютому. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
 0
Аварія за участю вантажівки та легковика на Волині: повідомили про стан пасажира Opel
Сьогодні, 13:23
 0
Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію
Сьогодні, 13:16
 0
У волинську лікарню купили додаткове медичне обладнання для боротьби з Covid-19
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8