В Африці раптово помер український військовий
Сьогодні, 13:05
У неділю, 6 грудня, у Демократичній Республіці Конго помер старший солдат Збройних сил України Сергій Савченко. Чоловік перебував там у складі миротворчого контингенту.
Як повідомив Юрій Кульпа на сторінці 18 окремого вертолітного загону у Facebook, у чоловіка трапилася раптова зупинка серця. Покійний воїн служив у зазначеному підрозділі, - пише Обозреватель.
"Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною втратою побратима", – йдеться в повідомленні.
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Як повідомив Юрій Кульпа на сторінці 18 окремого вертолітного загону у Facebook, у чоловіка трапилася раптова зупинка серця. Покійний воїн служив у зазначеному підрозділі, - пише Обозреватель.
"Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з передчасною втратою побратима", – йдеться в повідомленні.
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