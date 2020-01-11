У волинську лікарню купили додаткове медичне обладнання для боротьби з Covid-19





Про це повідомляє

Обладнання закупили за кошти державного бюджету, що надійшли у вигляді цільової субвенції в сумі 1 мільйон 850 тисяч гривень.



Фінансування виділили згідно з урядовою постановою №1099 від 11.01.2020 “Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.



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Отриману суму використають на забезпечення подання кисню до ліжок закладу охорони здоров’я, де надається стаціонарна медична допомога пацієнтам, захворілих коронавірусом.



Як раніше зазначали, на сьогодні у КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” для лікування хворих з COVID-19 розгорнули 80 ліжок. Задля боротьби з коронавірусом з медичного персоналу задіяли 120 осіб.



У медичному закладі є 68 кисневих точок та 14 апаратів ШВЛ, 6 з яких використовуватимуть для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” придбали сучасний апарат штучної вентиляції легень та 20 концентраторів кисню.Про це повідомляє мерія Володимира.

Обладнання закупили за кошти державного бюджету, що надійшли у вигляді цільової субвенції в сумі 1 мільйон 850 тисяч гривень.Фінансування виділили згідно з урядовою постановою №1099 від 11.01.2020 “Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”.Отриману суму використають на забезпечення подання кисню до ліжок закладу охорони здоров’я, де надається стаціонарна медична допомога пацієнтам, захворілих коронавірусом.Як раніше зазначали, на сьогодні у КП “Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання” для лікування хворих з COVID-19 розгорнули 80 ліжок. Задля боротьби з коронавірусом з медичного персоналу задіяли 120 осіб.У медичному закладі є 68 кисневих точок та 14 апаратів ШВЛ, 6 з яких використовуватимуть для лікування хворих на коронавірусну інфекцію.

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