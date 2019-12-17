Рівень алкоголю – у 8 разів вище норми: на Волині п’яний керманич за 100 євро намагався «купити» поліцію





Про це



Інцидент трапився в селі Мирне Горохівського району 5 листопада. Про те, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо автомобіля, поліції повідомили небайдужі громадяни.



Виїхавши на місце, працівники групи реагування патрульної зупинили вказаний автомобіль. За кермом Mersedes Benz перебував 38-річний мешканець району. У громадянина поліцейські виявили різкий запах алкоголю, а тест на стан алкогольного сп’яніння показав результат – 1,54 проміле, що в майже 8 разів перевищує допустиму норму.



Аби уникнути відповідальності за скоєне правопорушення, чоловік під час складання адмінматеріалів надав правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 100 євро. Неодноразаві попередження про кримінальну відповідальність порушника не зупинили.







На місце виїхала слідчо-оперативна група Горохівського відділу поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.



Окрім того, на громадянина склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловік керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За уникнення від адміністративної відповідальності він намагався дати правоохоронцям 100 євро хабара.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Інцидент трапився в селі Мирне Горохівського району 5 листопада. Про те, що чоловік у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо автомобіля, поліції повідомили небайдужі громадяни.Виїхавши на місце, працівники групи реагування патрульної зупинили вказаний автомобіль. За кермом Mersedes Benz перебував 38-річний мешканець району. У громадянина поліцейські виявили різкий запах алкоголю, а тест на стан алкогольного сп’яніння показав результат – 1,54 проміле, що в майже 8 разів перевищує допустиму норму.Аби уникнути відповідальності за скоєне правопорушення, чоловік під час складання адмінматеріалів надав правоохоронцям неправомірну вигоду в сумі 100 євро. Неодноразаві попередження про кримінальну відповідальність порушника не зупинили.На місце виїхала слідчо-оперативна група Горохівського відділу поліції, яка зафіксувала факт дачі неправомірної вигоди. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.Окрім того, на громадянина склали адмінматеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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