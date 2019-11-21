У Польщі суд виправдав українця за скоєне вбивство
Сьогодні, 20:55
В окружному суді Слупська (Поморське воєводство) закінчився судовий процес над 29-річним громадянином України та 39-річним громадянином Грузії.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на slupsk.naszemiasto.pl, обоє опинилися на лаві підсудних за участь у кривавій бійці з ножами, в якій вбили 25-річного грузина, а самі підсудні - тяжко поранені.
Прокуратура вимагала для українця 12 років ув’язнення за скоєне вбивство та виплати 50 тисяч злотих на користь Центру допомоги жертвам злочинів. Для грузина - три роки і шість місяців позбавлення волі.
Однак суд встановив, що громадянин України діяв з метою самооборони. Через це засудив його до двох місяців позбавлення волі. Натомість громадянин Грузії за участь у бійці отримав покарання у вигляді 1 року та 8 місяців позбавлення волі.
Трагічний інцидент стався в березні 2019 року в одному з будинків у Глісно-Велькому (Поморське воєводство), де мешкали громадяни Грузії та України, які працювали на місцевому виробництві. Причиною цієї кривавої сутички став конфлікт між громадянином України та грузином, який в стані алкогольного сп’яніння почав чіплятися до українців, в основному до жінок.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на slupsk.naszemiasto.pl, обоє опинилися на лаві підсудних за участь у кривавій бійці з ножами, в якій вбили 25-річного грузина, а самі підсудні - тяжко поранені.
Прокуратура вимагала для українця 12 років ув’язнення за скоєне вбивство та виплати 50 тисяч злотих на користь Центру допомоги жертвам злочинів. Для грузина - три роки і шість місяців позбавлення волі.
Однак суд встановив, що громадянин України діяв з метою самооборони. Через це засудив його до двох місяців позбавлення волі. Натомість громадянин Грузії за участь у бійці отримав покарання у вигляді 1 року та 8 місяців позбавлення волі.
Трагічний інцидент стався в березні 2019 року в одному з будинків у Глісно-Велькому (Поморське воєводство), де мешкали громадяни Грузії та України, які працювали на місцевому виробництві. Причиною цієї кривавої сутички став конфлікт між громадянином України та грузином, який в стані алкогольного сп’яніння почав чіплятися до українців, в основному до жінок.
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