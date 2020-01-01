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Аварія за участю вантажівки та легковика на Волині: повідомили про стан пасажира Opel

Аварія за участю вантажівки та легковика на Волині: повідомили про стан пасажира Opel
28-річний пасажир автомобіля Opel, що 5-го грудня потрапив під вантажівку, перебуває у Володимир-Волинській лікарні в стабільному стані.

Про це повідомляє "Буг".

Стан пацієнта М.Є. залишається стабільним, але з позитивною динамікою, – розповідають лікарі.

Хлопець 1992 року народження був пасажиром легковика Opel.

Нагадаємо, внаслідок зіткнення із вантажівкою 24-річний керманич та 22-річний пасажир легковика загинули на місці.

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Теги: Володимир, смертельна аварія, стан пасажира
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