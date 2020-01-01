Аварія за участю вантажівки та легковика на Волині: повідомили про стан пасажира Opel





Про це повідомляє



Стан пацієнта М.Є. залишається стабільним, але з позитивною динамікою, – розповідають лікарі.



Хлопець 1992 року народження був пасажиром легковика Opel.



Нагадаємо, внаслідок зіткнення із вантажівкою 24-річний керманич та 22-річний пасажир легковика загинули на місці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28-річний пасажир автомобіля Opel, що 5-го грудня потрапив під вантажівку, перебуває у Володимир-Волинській лікарні в стабільному стані.Про це повідомляє "Буг". Стан пацієнта М.Є. залишається стабільним, але з позитивною динамікою, – розповідають лікарі.Хлопець 1992 року народження був пасажиром легковика Opel.Нагадаємо, внаслідок зіткнення із вантажівкою

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію