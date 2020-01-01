Аварія за участю вантажівки та легковика на Волині: повідомили про стан пасажира Opel
Сьогодні, 13:23
28-річний пасажир автомобіля Opel, що 5-го грудня потрапив під вантажівку, перебуває у Володимир-Волинській лікарні в стабільному стані.
Про це повідомляє "Буг".
Стан пацієнта М.Є. залишається стабільним, але з позитивною динамікою, – розповідають лікарі.
Хлопець 1992 року народження був пасажиром легковика Opel.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення із вантажівкою 24-річний керманич та 22-річний пасажир легковика загинули на місці.
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Про це повідомляє "Буг".
Стан пацієнта М.Є. залишається стабільним, але з позитивною динамікою, – розповідають лікарі.
Хлопець 1992 року народження був пасажиром легковика Opel.
Нагадаємо, внаслідок зіткнення із вантажівкою 24-річний керманич та 22-річний пасажир легковика загинули на місці.
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