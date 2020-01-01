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Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля озера Борове, що неподалік села Крижівка Рожищенської громади, невідомі викидають сміття. Селяни скаржаться, що біля водойми валяється повно непотребу.

Сміття викидають обабіч дороги, що веде до озера, та біля самої водойми. Про це Район.Рожище розповіли місцеві жителі, надіславши світлини.

Також людей непокоять аграрні роботи на березі озера. За їх словами, хтось розорав чималий шмат землі, порушуючи природоохоронне законодавство.

«Розорали під самий очерет. З однієї сторони сміття викидають, а тут вже будуть землю обробляти. Так наше озеро скоро загине», – каже місцева жителька.
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО
Біля волинського озера – стихійне сміттєзвалище. ФОТО

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Теги: Крижівка, сміття
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