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У селі неподалік Луцька чоловік біля магазину побив неповнолітнього хлопця

У селі неподалік Луцька чоловік біля магазину побив неповнолітнього хлопця
У селі Липини Луцького району волинянин поблизу магазину побив неповнолітнього хлопця.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, повідомляє "Волинь правда".

У липні цього року неповнолітній хлопець святкував з друзями день народження. Після святкування вони провели знайому та вирішили повернутися до бару, щоб забрати речі. Біля магазину неповнолітнього перестрів чоловік та вдарив кулаком у обличчя. Від удару хлопець впав на асфальт та втратив свідомість.

Як ствердила матір потерпілого, їй зателефонували та повідомили про те, що сталося. Жінка зазначила, що сину одразу викликали швидку, він отримав закриту черепно-мозкову травму. Свідки події ствердили, що чоловік, який вдарив неповнолітнього втік з місця події.

Відомо, що він – уродженець села Липини Луцького району, має вищу освіту, безробітний та раніше судимий. Суд призначив йому покарання у виді обмеження волі на строк один рік позбавлення волі умовно.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Липини, побиття, суд, неповнолітній
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