Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться
Сьогодні, 15:04
З 11 грудня погода в Україні зміниться. Вдень повітря прогріватиметься до плюсових температур.
Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мирмило. "Відносне тепло прийде з 11 грудня, але в супроводі невеликих дощів з мокрим снігом", – повідомив він.
Як пояснив синоптик, нинішнє похолодання в Україні, яке супроводжується морозами на рівні -10 градусів, пов'язане з впливом сибірського антициклону і холодної повітряної маси, яка прийшла зі сходу.
"Зараз температурний фон на 2-4 градуси нижче норми, але це початок грудня, тому це природні процеси. З другої декади листопада і на початку грудня стабільного тепла немає", – пояснив він.
За розрахунками синоптика, з 11 грудня денна температура підніметься до +2... +8 градусів. "На півночі країни буде +1... +2 градуси з невеликими опадами, на півдні +7... +9 градусів тепла", – уточнив він.
Вночі будуть зберігатися негативні температури – від 0 до -6 градусів. Але з 14 грудня почнеться ще один період потепління. Нічні температури будуть перебувати на рівні 0 градусів, денні +2... +8 градусів.
"На цьому погода поки що стабілізується", – розповів синоптик.
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Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру Роман Мирмило. "Відносне тепло прийде з 11 грудня, але в супроводі невеликих дощів з мокрим снігом", – повідомив він.
Як пояснив синоптик, нинішнє похолодання в Україні, яке супроводжується морозами на рівні -10 градусів, пов'язане з впливом сибірського антициклону і холодної повітряної маси, яка прийшла зі сходу.
"Зараз температурний фон на 2-4 градуси нижче норми, але це початок грудня, тому це природні процеси. З другої декади листопада і на початку грудня стабільного тепла немає", – пояснив він.
За розрахунками синоптика, з 11 грудня денна температура підніметься до +2... +8 градусів. "На півночі країни буде +1... +2 градуси з невеликими опадами, на півдні +7... +9 градусів тепла", – уточнив він.
Вночі будуть зберігатися негативні температури – від 0 до -6 градусів. Але з 14 грудня почнеться ще один період потепління. Нічні температури будуть перебувати на рівні 0 градусів, денні +2... +8 градусів.
"На цьому погода поки що стабілізується", – розповів синоптик.
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