Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться





Про це в коментарі Роман Мирмило. "Відносне тепло прийде з 11 грудня, але в супроводі невеликих дощів з мокрим снігом", – повідомив він.



Як пояснив синоптик, нинішнє похолодання в Україні, яке супроводжується морозами на рівні -10 градусів, пов'язане з впливом сибірського антициклону і холодної повітряної маси, яка прийшла зі сходу.



"Зараз температурний фон на 2-4 градуси нижче норми, але це початок грудня, тому це природні процеси. З другої декади листопада і на початку грудня стабільного тепла немає", – пояснив він.



За розрахунками синоптика, з 11 грудня денна температура підніметься до +2... +8 градусів. "На півночі країни буде +1... +2 градуси з невеликими опадами, на півдні +7... +9 градусів тепла", – уточнив він.



Вночі будуть зберігатися негативні температури – від 0 до -6 градусів. Але з 14 грудня почнеться ще один період потепління. Нічні температури будуть перебувати на рівні 0 градусів, денні +2... +8 градусів.



"На цьому погода поки що стабілізується", – розповів синоптик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 грудня погода в Україні зміниться. Вдень повітря прогріватиметься до плюсових температур.Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів провідний синоптик Українського гідрометцентру. "Відносне тепло прийде з 11 грудня, але в супроводі невеликих дощів з мокрим снігом", – повідомив він.Як пояснив синоптик, нинішнє похолодання в Україні, яке супроводжується морозами на рівні -10 градусів, пов'язане з впливом сибірського антициклону і холодної повітряної маси, яка прийшла зі сходу."Зараз температурний фон на 2-4 градуси нижче норми, але це початок грудня, тому це природні процеси. З другої декади листопада і на початку грудня стабільного тепла немає", – пояснив він.За розрахунками синоптика, з 11 грудня денна температура підніметься до +2... +8 градусів. "На півночі країни буде +1... +2 градуси з невеликими опадами, на півдні +7... +9 градусів тепла", – уточнив він.Вночі будуть зберігатися негативні температури – від 0 до -6 градусів. Але з 14 грудня почнеться ще один період потепління. Нічні температури будуть перебувати на рівні 0 градусів, денні +2... +8 градусів."На цьому погода поки що стабілізується", – розповів синоптик.

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