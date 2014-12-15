Чоловіку, який табуреткою вбив волинянина, «світить» довічне
Сьогодні, 14:17
Оголосили підозру 32-річному жителю Нововолинська, який вчинив умисне вбивство з корисливих мотивів (п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України). Зловмисника працівники поліції затримали наступного дня після вчинення злочину.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Інформують, будучи раніше судимим за корисливий злочин, судимість за який не знята та не погашена, діючи з прямим умислом, позбавив життя 59-річного мешканця Нововолинська.
Слідство встановило що зловмисник наніс удари табуретом по голові, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер.
В подальшому молодик заволодів належними потерпілому речами.
Наразі судом вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зазначають, за умисне вбивство чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Подальшу долю підозрюваного вирішуватиме суд.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.
Інформують, будучи раніше судимим за корисливий злочин, судимість за який не знята та не погашена, діючи з прямим умислом, позбавив життя 59-річного мешканця Нововолинська.
Слідство встановило що зловмисник наніс удари табуретом по голові, в результаті чого від отриманих травм чоловік помер.
В подальшому молодик заволодів належними потерпілому речами.
Наразі судом вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Зазначають, за умисне вбивство чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
Подальшу долю підозрюваного вирішуватиме суд.
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