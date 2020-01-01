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На Волині жінка підробила документ, аби отримати позику на 130 000 тисяч гривень

На Волині жінка підробила документ, аби отримати позику на 130 000 тисяч гривень
37-річну жительку Любешівського району підозрюють у шахрайстві.

Слідство встановило, що жінка (раніше не судима), на початку липня 2016 року, діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою отримання довготривалої позики, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ, а саме підробила підписи від імені поручителів, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.

У подальшому, вищевказаний договір поруки став підставою для виплати фондом позики у сумі 130 000 гривень, які були перераховані на її особистий фінансовий рахунок.

Надалі шахрайка зняла кошти рахунку та використала їх не за цільовим призначенням, чим завдала значну майнову шкоду.

Жінці оголосили підозру у вчиненні шахрайства, яке завдало значної шкоди та невдовзі обвинувачена у вчиненні цього злочину постане перед судом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: шахрайство, Волинь, жінка
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