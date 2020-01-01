На Волині жінка підробила документ, аби отримати позику на 130 000 тисяч гривень

37-річну жительку Любешівського району підозрюють у шахрайстві.Слідство встановило, що жінка (раніше не судима), на початку липня 2016 року, діючи з прямим умислом на використання завідомо підробленого документа, з метою отримання довготривалої позики, подала до Обласного фонду індивідуального житлового будівництва на селі завідомо підроблений офіційний документ, а саме підробила підписи від імені поручителів, - інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.У подальшому, вищевказаний договір поруки став підставою для виплати фондом позики у сумі 130 000 гривень, які були перераховані на її особистий фінансовий рахунок.Надалі шахрайка зняла кошти рахунку та використала їх не за цільовим призначенням, чим завдала значну майнову шкоду.Жінці оголосили підозру у вчиненні шахрайства, яке завдало значної шкоди та невдовзі обвинувачена у вчиненні цього злочину постане перед судом.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.