В Україні планують зменшити, а згодом і зовсім заборонити використання пластикових пакетів
Сьогодні, 18:23
Вже найближчим часом Екокомітет внесе на повторне друге читання доопрацьований законопроєкт №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України для прийняття його Верховною Радою в цілому.
Про це повідомляє міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Таке рішення прийняли на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування після опрацювання усіх правок, які надали нардепи. Основна мета законопроєкту – зменшення попиту на використання пластикових пакетів в Україні, а отже запобігання забрудненню довкілля. Така концепція відповідає першій стадії ієрархії поводження з відходами – а саме, мінімізації утворення відходів.
Законопроектом пропонують заборонити розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
– Надлегких пластикових пакетів;
– Легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм.
– Оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.
Обмеження не поширюватимуться лише на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225х345х450 мм, що використовуються як первинна упаковка для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів.
Натомість, їх заборонятимуть із 2023 року, після появи на ринку альтернатив.
Планують, що заборона на пластикові пакети почне діяти через дев’ять місяців з дня прийняття законопроекту. Таким чином забезпечать поступовий перехід на більш екологічні альтернативи: пакети та торбинки багаторазового використання, паперові пакети, біорозкладні пакети.
Пакети, які не відповідатимуть вимогам і залишаться в обігу повинні будуть утилізуватись суб’єктами господарювання, які їх придбали.
Окремо встановлюватиметься відповідальність за порушення вимог закону та розповсюдження пакетів.
У Європі окреслено ціль використовувати до 90 пакетів на особу в рік та поступово взагалі відмовитися від використання одноразового пластику.
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Про це повідомляє міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Таке рішення прийняли на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування після опрацювання усіх правок, які надали нардепи. Основна мета законопроєкту – зменшення попиту на використання пластикових пакетів в Україні, а отже запобігання забрудненню довкілля. Така концепція відповідає першій стадії ієрархії поводження з відходами – а саме, мінімізації утворення відходів.
Законопроектом пропонують заборонити розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:
– Надлегких пластикових пакетів;
– Легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм.
– Оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.
Обмеження не поширюватимуться лише на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225х345х450 мм, що використовуються як первинна упаковка для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів.
Натомість, їх заборонятимуть із 2023 року, після появи на ринку альтернатив.
Планують, що заборона на пластикові пакети почне діяти через дев’ять місяців з дня прийняття законопроекту. Таким чином забезпечать поступовий перехід на більш екологічні альтернативи: пакети та торбинки багаторазового використання, паперові пакети, біорозкладні пакети.
Пакети, які не відповідатимуть вимогам і залишаться в обігу повинні будуть утилізуватись суб’єктами господарювання, які їх придбали.
Окремо встановлюватиметься відповідальність за порушення вимог закону та розповсюдження пакетів.
У Європі окреслено ціль використовувати до 90 пакетів на особу в рік та поступово взагалі відмовитися від використання одноразового пластику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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