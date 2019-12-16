В Україні планують зменшити, а згодом і зовсім заборонити використання пластикових пакетів





Про це



Таке рішення прийняли на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування після опрацювання усіх правок, які надали нардепи. Основна мета законопроєкту – зменшення попиту на використання пластикових пакетів в Україні, а отже запобігання забрудненню довкілля. Така концепція відповідає першій стадії ієрархії поводження з відходами – а саме, мінімізації утворення відходів.



Законопроектом пропонують заборонити розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг:



– Надлегких пластикових пакетів;

– Легких пластикових пакетів товщиною до 50 мкм.

– Оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів.



Обмеження не поширюватимуться лише на надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон та розмірами 225х345х450 мм, що використовуються як первинна упаковка для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів.



Натомість, їх заборонятимуть із 2023 року, після появи на ринку альтернатив.



Планують, що заборона на пластикові пакети почне діяти через дев’ять місяців з дня прийняття законопроекту. Таким чином забезпечать поступовий перехід на більш екологічні альтернативи: пакети та торбинки багаторазового використання, паперові пакети, біорозкладні пакети.



Пакети, які не відповідатимуть вимогам і залишаться в обігу повинні будуть утилізуватись суб’єктами господарювання, які їх придбали.



Окремо встановлюватиметься відповідальність за порушення вимог закону та розповсюдження пакетів.



У Європі окреслено ціль використовувати до 90 пакетів на особу в рік та поступово взагалі відмовитися від використання одноразового пластику.



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