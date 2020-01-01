Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незадекларований товар на суму понад 700 тисяч гривень

На митному посту «Ягодин» при огляді вантажного автомобіля виявили невідповідність задекларованого товару на суму 730 тисяч гривень.Прямуючи в Україну, в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний автомобіль «Volvo» під керуванням громадянина України, інформує Волинська митниця Держмитслужби.До митного контролю митному органу подали товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються товар «газорозрядні лампи» та «дренажні труби» загальною вартістю 11,5 тис. доларів США.В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу виявили документи, що свідчать про інших відправників товару. В результаті отриманих відповідей від компаній експортерів встановили розбіжності щодо вартості вантажу.Таким чином, керівник фірми отримувача вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товару, шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо їх найменування та маркування, а також неправдиві відомості необхідної для визначення його митної вартості.Працівники Волинської митниці Держмитслужби склали протокол про порушення митних правил, відповідно до якого товар вартістю 730 тисяч гривень вилучили до рішення суду.