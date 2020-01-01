На Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання





Перевіряли дотримання природоохоронного законодавства у Рожищенському, Старовижівському, Ратнівському, Іваничівському, Шацькому, Ківерцівському, Горохівському, Володимир-Волинському, Камінь-Каширському районах - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Інспектори склали два протоколи за статтею 85 ч. 1 за порушення умов полювання.



Нагадаємо, що згідно з законодавством за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інспектори провели природоохоронні рейди у 9 районах Волині.Перевіряли дотримання природоохоронного законодавства у Рожищенському, Старовижівському, Ратнівському, Іваничівському, Шацькому, Ківерцівському, Горохівському, Володимир-Волинському, Камінь-Каширському районах - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Інспектори склали два протоколи за статтею 85 ч. 1 за порушення умов полювання.Нагадаємо, що згідно з законодавством за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.

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