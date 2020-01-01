вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання

На Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання
Інспектори провели природоохоронні рейди у 9 районах Волині.

Перевіряли дотримання природоохоронного законодавства у Рожищенському, Старовижівському, Ратнівському, Іваничівському, Шацькому, Ківерцівському, Горохівському, Володимир-Волинському, Камінь-Каширському районах - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Інспектори склали два протоколи за статтею 85 ч. 1 за порушення умов полювання.

Нагадаємо, що згідно з законодавством за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: штраф, полювання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Локдаун в Україні: коли саме приймуть рішення, що буде під забороною, а що – ні
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання
Сьогодні, 15:07
Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться
Сьогодні, 15:04
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незадекларований товар на суму понад 700 тисяч гривень
Сьогодні, 14:50
На Волині жінка підробила документ, аби отримати позику на 130 000 тисяч гривень
Сьогодні, 14:23
Чоловіку, який табуреткою вбив волинянина, «світить» довічне
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
На Волині оштрафували водія-іноземця, який проігнорував дорожній знак. ВІДЕО На Волині оштрафували водія-іноземця, який проігнорував дорожній знак. ВІДЕО
04 грудень, 13:29
Нелегальні працівники: на Волині власник закладу громадського харчування сплатить мільйон гривень штрафу Нелегальні працівники: на Волині власник закладу громадського харчування сплатить мільйон гривень штрафу
04 грудень, 12:34
Суд оштрафував двох контрабандистів з Волині, які переправляли до Польщі сигарети Суд оштрафував двох контрабандистів з Волині, які переправляли до Польщі сигарети
01 грудень, 16:43
Оштрафували волинянина, який зливав відходи біля залізничної колії Оштрафували волинянина, який зливав відходи біля залізничної колії
01 грудень, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині екоінспектори виявили двох порушників полювання
Сьогодні, 15:07
 0
Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться
Сьогодні, 15:04
 0
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незадекларований товар на суму понад 700 тисяч гривень
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині жінка підробила документ, аби отримати позику на 130 000 тисяч гривень
Сьогодні, 14:23
 0
Чоловіку, який табуреткою вбив волинянина, «світить» довічне
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8