Затримали «студента»-іноземця луцького вишу, який 2 роки переховувався від міграційників

Сьогодні працівники Міграційної служби області затримали у Луцьку колишнього "студента" Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, громадянина Алжиру, який з 2018 року перебуває на території України нелегально.Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.Іноземець прибув на Волинь у 2016 році для навчання в одному з найпрестижніших університетів області. Однак не диплом про вищу освіту був ціллю іноземця.При спробі незаконного перетину кордону, з наміром потрапити до країни ЄС, у 2018 році був затриманий Львівськими прикордонниками. З того часу неврегульований мігрант переховувався на Волині з недійсними документами на проживання.Наразі порушника помістили до Пункту тимчасового перебування іноземців, де він очікуватиме на суд та ймовірне видворення до країни походження.