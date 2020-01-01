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Затримали «студента»-іноземця луцького вишу, який 2 роки переховувався від міграційників

Затримали «студента»-іноземця луцького вишу, який 2 роки переховувався від міграційників
Сьогодні працівники Міграційної служби області затримали у Луцьку колишнього "студента" Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, громадянина Алжиру, який з 2018 року перебуває на території України нелегально.

Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.

Іноземець прибув на Волинь у 2016 році для навчання в одному з найпрестижніших університетів області. Однак не диплом про вищу освіту був ціллю іноземця.

При спробі незаконного перетину кордону, з наміром потрапити до країни ЄС, у 2018 році був затриманий Львівськими прикордонниками. З того часу неврегульований мігрант переховувався на Волині з недійсними документами на проживання.

Наразі порушника помістили до Пункту тимчасового перебування іноземців, де він очікуватиме на суд та ймовірне видворення до країни походження.

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Теги: студент, міграційна служба, іноземець, Луцьк
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