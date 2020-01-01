Затримали «студента»-іноземця луцького вишу, який 2 роки переховувався від міграційників
Сьогодні, 17:31
Сьогодні працівники Міграційної служби області затримали у Луцьку колишнього "студента" Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, громадянина Алжиру, який з 2018 року перебуває на території України нелегально.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Іноземець прибув на Волинь у 2016 році для навчання в одному з найпрестижніших університетів області. Однак не диплом про вищу освіту був ціллю іноземця.
При спробі незаконного перетину кордону, з наміром потрапити до країни ЄС, у 2018 році був затриманий Львівськими прикордонниками. З того часу неврегульований мігрант переховувався на Волині з недійсними документами на проживання.
Наразі порушника помістили до Пункту тимчасового перебування іноземців, де він очікуватиме на суд та ймовірне видворення до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Іноземець прибув на Волинь у 2016 році для навчання в одному з найпрестижніших університетів області. Однак не диплом про вищу освіту був ціллю іноземця.
При спробі незаконного перетину кордону, з наміром потрапити до країни ЄС, у 2018 році був затриманий Львівськими прикордонниками. З того часу неврегульований мігрант переховувався на Волині з недійсними документами на проживання.
Наразі порушника помістили до Пункту тимчасового перебування іноземців, де він очікуватиме на суд та ймовірне видворення до країни походження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Україні планують зменшити, а згодом і зовсім заборонити використання пластикових пакетів
Сьогодні, 18:23
Затримали «студента»-іноземця луцького вишу, який 2 роки переховувався від міграційників
Сьогодні, 17:31
Найбільше – у Луцькому районі, найменше – у Ратнівському: скільки в середньому заробляють волиняни
Сьогодні, 17:00
Поблизу молитовного дому зухвало пограбували волинянина
Сьогодні, 16:51