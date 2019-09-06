На Львівщині вчителька побила 11-річного учня. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
На Львівщині вчителька декілька разів вдарила рукою по голові учня перед іншими дітьми.
Зазначається, що 7 грудня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили пост із відео, на якому жінка, ймовірно, вчителька, кілька разів вдарила хлопчика, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Очевидцями події були інші діти.
За цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку.
Встановили, що подія сталася 3 грудня під час перерви у шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку та 11-річного учня. На цей час із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися.
Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.
Окрім того, правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Відповідний ролик з'явився сьогодні, 7 грудня, на сторінці спільноти "Львів Сіті" у Facebook.
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Зазначається, що 7 грудня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили пост із відео, на якому жінка, ймовірно, вчителька, кілька разів вдарила хлопчика, - інформує відділ комунікації поліції Львівської області.
Очевидцями події були інші діти.
За цим фактом співробітники ювенальної превенції спільно зі слідчими Жовківського відділення поліції проводять перевірку.
Встановили, що подія сталася 3 грудня під час перерви у шостому класі середньої загальноосвітньої школи, розташованої в одному з сіл району. Також правоохоронці встановили вчительку та 11-річного учня. На цей час із заявою про вчинення правопорушення до поліції батьки хлопчика не зверталися.
Поліцейські проводять опитування учасників та очевидців події у присутності батьків та психолога для встановлення всіх обставин.
Окрім того, правоохоронці повідомили про подію працівникам Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.
Відповідний ролик з'явився сьогодні, 7 грудня, на сторінці спільноти "Львів Сіті" у Facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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