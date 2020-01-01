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Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 грудня
У Волинській області синоптики завтра, 8 грудня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадiв.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцетру.

Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Луцьку у вівторок, 8 грудня, прогнозують мiнливу хмарнiсть. Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-5° морозу, вдень від 0-2° морозу.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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