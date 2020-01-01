Погода у Луцьку та Волинській області на вівторок, 8 грудня





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Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.



У Луцьку у вівторок, 8 грудня, прогнозують мiнливу хмарнiсть. Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-5° морозу, вдень від 0-2° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області синоптики завтра, 8 грудня, очікується мiнлива хмарнiсть. Без опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцетру.Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.У Луцьку у вівторок, 8 грудня, прогнозують мiнливу хмарнiсть. Без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночi 3-5° морозу, вдень від 0-2° морозу.

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