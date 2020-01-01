На Волині молодик під час пиятики підрізав співмешканця матері
Сьогодні, 18:54
У п'ятницю, 4 грудня, о 22 годині в хірургічне відділення ковельської лікарні госпіталізували 52-річного ковельчанина.
Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської област.
У нього медики діагностували ножове поранення у живіт. Лікарі одразу ж повідомили про інцидент поліцію.
Слідчо-оперативна група встановила, що пригода трапилася у місті Ковелі за місцем проживання потерпілого.
Увечері під час спільного вживання алкогольних напоїв між потерпілим та сином співмешканки виникла сварка. Під час суперечки молодик кухонним ножем вдарив чоловіка в живіт. Його госпіталізували у місцеву лікарню.
Працівники ковельського відділу поліції оперативно затримали 35-річного зловмисника в порядку статті 208 КПК України. Наразі суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської област.
У нього медики діагностували ножове поранення у живіт. Лікарі одразу ж повідомили про інцидент поліцію.
Слідчо-оперативна група встановила, що пригода трапилася у місті Ковелі за місцем проживання потерпілого.
Увечері під час спільного вживання алкогольних напоїв між потерпілим та сином співмешканки виникла сварка. Під час суперечки молодик кухонним ножем вдарив чоловіка в живіт. Його госпіталізували у місцеву лікарню.
Працівники ковельського відділу поліції оперативно затримали 35-річного зловмисника в порядку статті 208 КПК України. Наразі суд йому обрав міру запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном 60 діб.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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