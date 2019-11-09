«GeneratorCity» запрошує охочих у професійну школу роллера*
Сьогодні, 19:41
В "Generator City", що в ТРЦ "ПортCity", функціонує безкоштовна професійна школа роллера.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
За віковими категоріями та рівнями:
- Початковий;
- Середній;
- Високий.
8 занять в місяць. Оплачується тільки вхід на арену розваг.
Всі деталі - за телефоном: 0(67) 334 50 86
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
За віковими категоріями та рівнями:
- Початковий;
- Середній;
- Високий.
8 занять в місяць. Оплачується тільки вхід на арену розваг.
Всі деталі - за телефоном: 0(67) 334 50 86
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«GeneratorCity» запрошує охочих у професійну школу роллера*
Сьогодні, 19:41
Пульти керування пилорамами, добротне дерево: на Камінь-Каширщині – обшуки. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:18
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 8 грудня
Сьогодні, 19:00
На Волині молодик під час пиятики підрізав співмешканця матері
Сьогодні, 18:54
В Україні планують зменшити, а згодом і зовсім заборонити використання пластикових пакетів
Сьогодні, 18:23