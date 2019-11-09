«GeneratorCity» запрошує охочих у професійну школу роллера*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



За віковими категоріями та рівнями:

- Початковий;

- Середній;

- Високий.



8 занять в місяць. Оплачується тільки вхід на арену розваг.



Всі деталі - за телефоном: 0(67) 334 50 86





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В "Generator City", що в ТРЦ "ПортCity", функціонує безкоштовна професійна школа роллера.Про це повідомляє адміністрація закладу.За віковими категоріями та рівнями:- Початковий;- Середній;- Високий.8 занять в місяць. Оплачується тільки вхід на арену розваг.Всі деталі - за телефоном:

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