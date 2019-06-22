Пульти керування пилорамами, добротне дерево: на Камінь-Каширщині – обшуки. ФОТО. ВІДЕО





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Також громадяни можуть бути причетними до організації роботи незаконних пилорам, де цей ліс перероблявся. У поліції є підстави вважати, що частина цих мешканців провадять незаконну діяльність, пов’язану з лісодеревиною.



Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу України: йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Покарання за такий злочин – позбавлення волі від 5 до 7 років.



Наразі вилучили понад 20 кубів деревини, 18 кубів палет, 9 пультів керування пилорамою. Санкціоновані обшуки ще тривають, тож кількість знайденого і вилученого буде збільшена.



Підставою для проведення обшуків стали повідомлення працівників лісової галузі, громадян та інформація у ЗМІ про можливі самовільні порубки лісу.



Санкціоновані обшуки проводять слідчі Камінь-Каширського відділення поліції, працівники слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП за підтримки роти поліції особливого призначення, управління КОРД та роти ТОР Управління патрульної поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 грудня, в одному з сіл Камінь-Каширщини поліцейські проводять більше десяти санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, які можуть бути причетними до незаконної порубки лісу.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині. Також громадяни можуть бути причетними до організації роботи незаконних пилорам, де цей ліс перероблявся. У поліції є підстави вважати, що частина цих мешканців провадять незаконну діяльність, пов’язану з лісодеревиною.Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу України: йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу, якщо це спричинило тяжкі наслідки. Покарання за такий злочин – позбавлення волі від 5 до 7 років.Наразі вилучили понад 20 кубів деревини, 18 кубів палет, 9 пультів керування пилорамою. Санкціоновані обшуки ще тривають, тож кількість знайденого і вилученого буде збільшена.Підставою для проведення обшуків стали повідомлення працівників лісової галузі, громадян та інформація у ЗМІ про можливі самовільні порубки лісу.Санкціоновані обшуки проводять слідчі Камінь-Каширського відділення поліції, працівники слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП за підтримки роти поліції особливого призначення, управління КОРД та роти ТОР Управління патрульної поліції.

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