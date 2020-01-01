На Волині ром обікрав 73-річного пенсіонера

На днях до Любомльського відділу поліції надійшла заява від 73-річного пенсіонера, жителя с. Замлиння, про крадіжку.Так, у ній йшлося, що близько 15:00 години невідомі особи ромської національності під час купівлі металобрухту з гаражного приміщення викрали саморобний зварювальний апарат, який останній оцінив на суму 2000 грн, повідомляє місцевий відділ поліції.Працівниками сектору кримінальної поліції Любомльського відділу поліції в ході проведення оперативно-пошукових заходів та за допомогою інформації отриманої з камер відеоспостереження, розташованих на території району, 7 грудня встановили особу, причетну до скоєння крадіжки майна пенсіонера, а також транспортний засіб, на якому пересувався правопорушник. Ним виявився чоловік ромської народності - 21-річний житель с. Верба Володимир-Волинського району, який у скоєному зізнався. Автомобіль ВАЗ 2107 вилучений як речовий доказ і поміщений на тимчасовий майданчик Любомльського ВП ГУНП.Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка). Відповідні діяння караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років. Триває досудове слідство.